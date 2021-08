Wagner-Festspiele 2021 : Die Innereien von Bayreuth

Applaus ist ein Geräusch, das so aufgeladen ist mit Affekten, Wünschen und Bedürfnissen, dass er genauso schwer zu deuten sein kann wie die Kunst, auf die er folgt. Am vorigen Sonntag, bei der Premiere der Bayreuther Festspiele 2021, bebte und lärmte der Saal nach dem letzten Ton des „Fliegenden Holländers“ minutenlang. Weil die einen mit den Füßen stampften und die anderen „Brava“ oder „Bravo“ riefen, je nachdem, wer auf die Bühne kam. Und wieder andere buhten. Aber sie buhten nicht so laut und dominant, wie die anderen jubelten, und so ging das minutenlang.

Eigentlich hatte man sich schon in der Sekunde nach dem letzten, süßen, todesseligen Ton dieser Oper, als das Beben losging, gefragt, wer hier eigentlich wen oder was genau feiern wollte. Ging es um Musik? Oder mehr darum, sie wieder mit anderen an diesem Ort hören zu dürfen? Zu viel war bei der Premiere abseits der Oper im Spiel gewesen. Das ist zwar bei Richard Wagner immer so, aber diesmal ging es in Bayreuth ausnahmsweise nicht um Familienintrigen, Onkel Wolf Hitler oder Besetzungsdramen. Dieser „Holländer“ war einfach der erste Premierenabend nach den ausgefallenen Festspielen vom vergangenen Jahr, als hier in Bayreuth wegen Covid gar nichts ging. Abgehalten werden die Festspiele 2021 unter strikten Hygiene- und Registrierungsregeln, auch, was Chor und Orchester angeht: Die Musikerinnen und Musiker tragen Maske, der Chor singt hinter der Bühne. In den Saal darf nur die Hälfte des Publikums. Das ist zwar immer noch eng, je länger es dauert, aber nicht mehr ganz so sagenumwoben stickig und schlimm für den Rücken, und wem da was fehlte vom Mythos Bayreuth, konnte sich ja mit der zugelassenen Zuschauerzahl von 911 trösten, das ist auch so eine sagenumwobene deutsche Zahl.