Theaterpremiere in Berlin : Ich sing halt so gern dialektisch!

Der Prater ist ein schöner Biergarten- und das nicht nur in Wien, sondern auch in Berlin. Lange Jahre befand sich auf dem Gelände im Bezirk Prenzlauer Berg die zweite Spielstätte der Volksbühne. Mit der Saison 2001/2002 wurde René Pollesch ihr künstlerischer Leiter und entwickelte sie zusammen mit dem Bühnenbildner Bert Neumann zu einem originellen Theaterort. Im Jahr 2010 brach die Erfolgsgeschichte allerdings ab – zum einen wegen ungeklärter Restitutionsansprüche, zum anderen wegen endloser Renovierungsarbeiten. Die sind, was selbst für Berliner Verhältnisse ungewöhnlich ist, bis heute nicht abgeschlossen. In der Volksbühne zählt man schon nicht mehr mit, wie oft die feierliche Schlüsselübergabe inzwischen verschoben worden ist.

2021 wurde René Pollesch Intendant der Volksbühne und kann den Prater immer noch nicht nutzen. Doch eine Experimentierbühne ist unbedingt nötig, nicht jede Produktion muss gleich auf der großen Bühne gezeigt werden. Um diese Lücke jetzt endlich zu schließen, eröffnete das Theater im Stammhaus am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte letzten Herbst die „Prater Studios“. Das sind kleinere Spielplätze, für die mittels Zwischenvorhängen die Hauptbühne in Vor- und Hinterbühne aufgeteilt wird. Das Publikum sitzt wie gehabt im Saal, den derzeit ein Steg durchschneidet, oder auf der Hinterbühne, die dann für rund 130 Zuschauer bestuhlt wird. Die Gruppe Gob Squad war beispielsweise in den Prater Studios bereits zu Gast, während die gespannt erwartete Produktion „Passagen Werk“ in der Regie von Max Linz allerdings abgesagt wurde.

Lustige Frauenpower

„Die Chor“ ist ein aktuelles Prater-Projekt der Regisseurinnen Hannah Dörr, Irinia Sulaver und Nele Stuhler, die auch den Text schrieb. Gemeinsam untersuchen sie, wie der Chor, dieser klassische Kollektivkörper, das Theatergeschehen seit der Antike begleitet. Oder dominiert? Zwölf Frauen in bunten Morgenmänteln (für die Kostüme verantwortlich: Svenja Gassen) um Lisa Hrdina und Birte Schnöink erobern am Anfang als „die Chor“ die Vorderbühne, schieben einen grün-weiß gemusterten Vorhang zur Seite, hinter dem sich auf einem riesigen Foto eine leere Landstraße in einer öden Gegend schnurstracks ins Nirgendwo erstreckt (Bühne: Leonard Neumann).

Dieser Chor wird zu einer Horde von Cowgirls, die sich Hüte auf- und absetzen, Musik machen, Lasso werfen. Überhaupt probieren die Ladies gern Männerposen aus, erinnern sich an Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ und singen mit maskulin abgedunkelten Stimmen als Holländer-Mannschaft „Ew’ge Vernichtung, nimm uns auf!“

Irgendwas mit Medien

Natürlich wird der legendäre Chor-Regisseur Einar Schleef und dessen Reanimation des Sprechchors ausgiebig gewürdigt und gelegentlich auch veralbert. Mal mit Wisch-Mopp, mal mit Keksen erteilt sich die Chor die Selbstermächtigung, aus dem Hintergrund nach vorne zu treten und nicht bloß kollektiv, sondern überdies resolut individuell zu handeln, ohne die Gruppe diskreditieren zu wollen: „Ich bin halt dialektisch / Ick bin halt die Chor, wa?!“ Das ist charmant applizierter Feminismus und lustige Frauenpower und gipfelt im Auftritt von „Canta Chiara“, dem Mädchenkammerchor des Berliner Ge­org-Friedrich-Händel-Gymnasiums. Anfangs aus dem Rang, später von der Bühne her singen die Mitwirkenden hell und klar und mehrstimmig Songs wie „Take My Breath Away“ und „Survivor“. Chor begegnet Chor: Man tauscht Erfahrungen aus und ergänzt sich harmonisch-solidarisch. In der Volksbühne scheint man sich nach der alles prägenden Langzeitintendanz Frank Castorfs langsam ein neues Vokabular samt Repertoire schaffen zu können: Weniger Stars, mehr Gemeinsinn, und weniger Dekonstruktion, dafür mehr behutsame künstlerische Sanierung.

Ganz anders das Theaterstück „Stechen und Sterben“ von Martha Mechow und Leonie Jenning, die als Regieteam unter dem Namen „Bäckerei Harmony“ firmierend für Text und Inszenierung gleichermaßen verantwortlich sind. Beide haben eine Vergangenheit im Jugendclub „P 14“, in dem die Volksbühne ihren Theaternachwuchs ausbildet. Diesem juvenilen Umfeld sind sie offenbar nicht entwachsen, weshalb die Aufführung als so extravagante wie überambitionierte Fingerübung anmutet.

Mehr zum Thema 1/

Lose assoziierend geht es um die von Ann Göbel eher redlich als ambrosisch gespielte griechische Erdgöttin Gaia, die durchs 21. Jahrhundert irrt. Zwischen locker aufgestellten Holzwänden mit Fotos urbaner Örtlichkeiten (die Bühnenausstattung verantwortet: Nina von Mechow) werden in meist lautstarken, hart ironischen Monologen allerlei Themen angetippt, ohne dass sich trotz vielfältigem Einsatz von Videotechnik und Livemusik ein Zusammenhang, geschweige denn eine Geschichte ergäbe: Irgendwas mit Medien, irgendwie schrill und schaurig, irgendwo zwischen Leichenschauhaus, Berufsgenossenschaft und „innovationsorientierten Gen Zs aus der High-Tech-Branche“ verfranzt sich das alles.

Nach den zwei Stunden Nonsens mit Nachdruck täte ein Bier gut. Im Prater wäre der Weg nicht weit. Aber auch in der Volksbühne ist er eher kurz, das war schon in Castorfs Ära so.