Musikleben in Deutschland : Ein investierter Euro bringt vier zurück

Profis und Laien machen das deutsche Musikleben zu einem starken Wirtschaftsfaktor: das Medicanti-Orchester der TU Dresden am 30.März 2014 zum Abschluss der Tage der Chor- und Orchestermusik im Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau (Sachsen). Bild: dpa

Jetzt ist es an der Zeit, dicke Bücher zu lesen. Gemeint sind allerdings nicht die Monumentalwerke von Tolstoi, Proust oder Walter Kempowskis „Echolot“. Man nehme vielmehr ein Buch von sechshundert Seiten Umfang mit dem schlichten Titel „Musikleben in Deutschland“ zur Hand, herausgegeben vom Deutschen Musikinformationszentrum (MIZ) in Bonn, veröffentlicht im vorigen Jahr und erst kürzlich auch in englischer Sprache erschienen. Am besten wählt man als Zusatzlektüre noch den mehr als doppelt so dicken und vom selben Institut veröffentlichten, zudem im Internet jederzeit abrufbaren „Musik Almanach“. Wer das alles liest – und es dauert schon seine Zeit –, der wird dennoch schnell erkennen, was hierzulande geflissentlich übersehen wird, wenn sich Politiker, Ökonomen, Experten aller Art über so alltägliche Begriffe wie Industrie, Zulieferfirmen, Umwegnutzen oder die etwas sperrige, gleichwohl viel zitierte Systemrelevanz auslassen.

Da man sich in misslichen Zeiten gern an Zahlen, Statistiken, Modellen und dergleichen orientiert, bisweilen auch klammert, bieten diese beiden Veröffentlichungen ein nahezu unerschöpfliches Reservoire an erfasstem und ausgewertetem Material, das in attraktive Koordinatensysteme, Tabellen, Listen und aufschlussreiche Übersichten gebracht wurde; zu einem Gebiet freilich, das im Bewusstsein der Öffentlichkeit eher eine Randexistenz führt.

Immerhin aber geht es um etwas, was nach wie vor andere Länder weltweit an Deutschland bewundern, was teilweise schon zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit zählt, stets in politischen Sonntagsreden oder Debatten über sinnvolle pädagogische Konzepte oder soziale Leuchttürme vorkommt, ohne dass dieses, wie heißt das schöne neue Wort doch gleich, ach, ja: Narrativ immer auch praktische Konsequenzen nach sich ziehen würde: die Musikkultur.

Kürzlich hat der Schauspieler Ulrich Matthes in der Talkrunde „hart aber fair“ seine einsame Stimme erhoben, um wenigstens einmal zwischen die Hilferufe von Gastronomen, Reiseveranstaltern, Hoteliers, Autolobbyisten, Sportfunktionären ein zaghaftes „Wir sind auch noch da“ einzustreuen. Er hätte vielleicht lieber den dicken Wälzer vom MIZ auf den harten Fernsehtisch knallen und ein paar faire Angaben daraus zitieren sollen, beispielsweise eine Statistik vom Festival Heidelberger Frühling. Eine Studie der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig stellt in diesem Zusammenhang lakonisch fest, dass öffentliche Zuschüsse für Kultureinrichtungen indirekte Finanzspritzen für die Stadt sind. Im Fall Heidelberg wird der Multiplikator 4,05 genannt. Das heißt, ein investierter Euro bringt der Kommune das Vierfache zurück. Auch beim Schleswig-Holstein Musik Festival oder in der gesamten Region Bonn/Rhein-Sieg – und das sind nur zwei weitere Beispiele – kommt man zum gleichen Rentabilitätsfaktor, wobei indirekte wirtschaftliche Effekte, etwa Auswirkungen in den „vorgelagerten Wirtschaftszweigen“ Gastronomie und Hotelwesen dabei unberücksichtigt bleiben.