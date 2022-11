Humor-Zentralrat in München : Sprechen Sie Spaß?

Bruno Jonas am Freitag in der Aula der Ludwig-Maximilians-Universität München Bild: dpa

Was darf Satire? Um das zu beantworten, muss zunächst geklärt werden, was überhaupt Satire ist. Zum Beispiel der von der Münchner Lach- & Schießgesellschaft gegründete „Zentralrat des deutschen Humors“: Soll der eine ernste Sache sein, weil Humoristen womöglich ebenso in der Defensive sind wie andere Minderheiten, die durch Zentralräte vertreten werden? Oder sind der Begriff, die Institution selbst schon wieder satirisch gemeint, so wie eventuell auch das Diktum, Satire dürfe „alles“?

Dass Kurt Tucholsky sein berühmtes Wort ironisch gemeint haben könnte, ist ein Verdacht des Kabarettisten Bruno Jonas, der den Zentralrat nicht nur initiiert hat, sondern der auch bei seinem ersten Symposion in München den Eingangsvortrag lieferte. Jonas ist der Ansicht, dass der inzwischen wehrlose Tucholsky missbraucht wird. Jeder Mist werde unter Berufung auf ihn zur Satire promoviert. Dabei werde, so legte Jonas nahe, ein Unterschied danach gemacht, wo der Urheber der (Nicht-)Satire politisch steht. Aber Dummheit halte sich nicht an das (ohnehin untaugliche) Links-rechts-Schema.

An der Ludwigs-Maximilians-Universität, wo sich der Zentralrat samt Publikum traf, wurde versucht, Strukturmerkmale von Satire, Humor, Witz, Parodie und Komik herauszuarbeiten. Der Kunsthistoriker Jürgen Müller zeigte im Rückgriff auf die Kunst etwa Dürers enge Verwandtschaft von Witz und Provokation, das F.A.Z.-Lesern wohl bekannte Karikaturistenduo Greser und Lenz verwies auf die komische Wirkung, wenn Erhabenes und Ordinäres in Bezug gesetzt wird. Regisseur Leander Haußmann unterschied zwischen Satire und Komödie: Um jene zu verstehen, sei Intelligenz nötig, um diese genießen zu können, eher nicht. „Denkende Menschen kann man schwer zum Lachen bringen.“ Die Frage war freilich, ob das Lachen als Reaktion überhaupt eine notwendige Bedingung für Lustiges ist. Der Philosoph Josef Früchtl meinte Ja – und differenzierte zwischen „Superioritätslachen“, „Befreiungslachen“ oder „Versöhnungslachen“. Dass Humor nicht nur eine ernste, sondern auch eine komplizierte Sache ist, machte der Kabarettist Gerhard Polt deutlich am Beispiel eines Mannes, der aus der Oper kommt, sieht, dass es regnet, und dann zu seiner Frau sagt: „Des a no.“ Als diese komische Geschichte erzählt worden sei, habe keiner gelacht. Obwohl jeder verstanden habe, worum es geht: dass dem Mann die Oper nicht gefallen hat. „Man kann Dinge verstehen, ohne sie komisch zu finden“, so Polt.

Was Satire nicht darf

Programm der Tagung war es auch, sich von liebgewordenen Autosuggestionen zu verabschieden. Satire kläre gar nicht auf, sagte Bruno Jonas, sie unterhalte vielmehr die bereits Aufgeklärten. Man könne jedoch immer weniger Wissen voraussetzen. Die Germanistin Katja Mellmann wies darauf hin, dass sie, wenn Daniel Kehlmann in „Die Vermessung der Welt“ Goethes Gedicht „Über allen Gipfeln ist Ruh“ persifliert, nicht davon ausgehen könne, dass ihre Studenten dieses kennten. Der Kabarettist Mathias Tretter erläuterte, dass Lachen Lust und Hingabe erfordere, die Fähigkeit dazu aber zunehmend abnehme: „Kontrollverlust bei Leuten, die eine Apple Watch tragen – wie soll das gehen?“

Und: Darf Satire jetzt alles? Die juristischen Grenzgebiete leuchtete der Verfassungsrechtler Oliver Lepsius anhand des Erdogan-Gedichts von Jan Böhmermann aus. Anders als etwa Jonas, der den vielleicht zwingendsten Einwand gegen das Werk vorbrachte („Mir hat’s ned gfoin“), gestand Lepsius Böhmermann zu, eine gesellschaftliche Reflexion über Regeln angestoßen zu haben. Jonas sagte: Satire habe noch nie alles gedurft – vor allem nicht schlecht sein, wie Polt mit Bezug auf Dieter Hildebrandt ergänzte. Darf man über die Grünen-Chefin Ricarda Lang sagen: „Sie hat Gewicht“?

Gerade die Empörung ist die Währung

Oder sollte man Anklänge ans Körperliche vermeiden, obwohl gerade dieses ein Quell von Komik sein kann – wie Polt anhand der Physiognomie Karl Valentins erläuterte? Wie sieht es beim Klimaschutz aus? Gilt der inzwischen als zu sakrosankt, um Witze darüber zu machen? Tabus, so sagte Martin Sonneborn, ehemaliger Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“, habe man dort früher gesucht, heute flüchte man sie eher. „Das ist natürlich eigentlich das falsche Herangehen für ein Satiremagazin.“

Aber das Symposion, das seine Unanfälligkeit für Wokeness schon durch die nicht an den heute aktuellen Diversitätskriterien orientierte Vortragendenliste dokumentierte, erschöpfte sich nicht in Kritik und Klage.

Achim Greser unterstrich, dass neben dem Gelächter gerade die Empörung die Währung sei, in der sich seine Zunft am liebsten bezahlen lasse. Literaturhistorikerin Mellmann sagte mit Blick auf die Vergangenheit: „Humorlosigkeit ist keine neue Sache.“ Und Jürgen Kaube, F.A.Z.-Herausgeber, riet zu einer gewissen Gelassenheit: „Wir neigen ein bisschen dazu, selber zu gebannt zu sein von diesen Moralisierungsdiskursen.“ Je freier gesprochen wurde, desto befreiender die Wirkung. Bei allem Geheimnis, das der Humor sich auch nach den zwei Tagen in München gottlob bewahrt hat, bestätigte das eine weitere These des Symposions, vorgebracht von Kabarettist Tretter: „Humor ist das Gegenteil von Unsicherheit.“