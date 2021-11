Ballett in Berlin : Fingerzeig der Tanzgeschichte

Noch einmal, wie zuletzt vor mehr als ei­nem Jahrzehnt, ist der katalanische Tänzer und Choreograph Cesc Gelabert in die Rolle eines Toten geschlüpft: um zum vielleicht letzten Mal seine Rekonstruktion von Gerhard Bohners 1983 geschaffenem Solo „Schwarz weiß zeigen“ auf­zuführen, ein strenges Stück voller überraschender Wendungen. Zwar wurde das Kostüm ­ – weißes Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe ­ – 2010 zur Premiere der Rekonstruktion schon wegen der anderen Statur Bohners für Gelabert neu an­gefertigt. Es handelt sich dabei aber auch weniger um ein Kostüm, das als Original unbedingt hätte bewahrt werden müssen, als vielmehr um die Uniform des White Collar Workers im zwanzigsten Jahr­hundert.

So etwas bedachte Gerhard Bohner: Er zeigt sich als ein Mann bei der Arbeit des Choreographierens. Alle weiteren Elemente der Aufführung, ein Podest mit drei Treppenstufen, ein Metronom, eine handballgroße Holzkugel und eine mannsgroße Zeichenpuppe aus Holz mit arretierbaren Kugelgelenken sind auch bei dieser Vorstellung am Ort der Uraufführung die Originale, die bereits Bohner berührte. Die Gliederpuppe kommt erst im zweiten Teil des fünfzig Minuten dauernden Stücks auf die Bühne der Berliner Akademie der Künste im Hanseatenweg. Der Umgang des Tänzers mit ihr ­ – wie er sie von ihrem Stativ hebt, führt, trägt, be­wegt, ablegt wie einen Partner ­ – veranschaulicht noch mal auf andere Weise Bohners Absicht, dem Zuschauer Tanz so zu demonstrieren, wie sonst der Choreograph dem Tänzer Bewegungen im Studio zeigt, die dieser lernen soll.

Eine seltsame, beziehungsreiche Stimmung

„Schwarz weiß zeigen“ ist ein Selbstporträt als Künstler mit Requisiten, die Bühne mit ihrer schwarzen und weißen Wand, die im spitzen Winkel aufeinanderstoßen, ist das Studio. Schwarz sind die Stille, die Reglosigkeit, der Tod, weiß ist die Fläche, auf der Gelaberts Schatten mit ihm tanzt, ein immer neues Blatt im Skizzenbuch, ein weiterer Tag des Denkens und des Schaffens, das Ja zum Nein des Schwarz, die Eins zu seiner Null. In­sofern geht es auch um Leben und Tod, um Anwesenheit und Verschwinden. Die Parallele zur Bildenden Kunst ist unübersehbar, fast formuliert das Stück einen An­spruch des Tanzes auf ästhetische Theorie und Kanonbildung, wie sie für die Malerei etwa selbstverständlich ist. Darauf verweisen nicht nur die Wände, von denen eine wie eine Leinwand ist, sondern eben auch die Zeichenpuppe.

Der Gebrauch menschengroßer Gliederpuppen wurde im neunzehnten Jahrhundert üblich in den Künstlerateliers und spiegelte sich in Gemälden, wie etwa in John Ferguson Weirs „His Favourite Mo­del“, das den Maler im Atelier zeigt, der die Hände seiner Puppe hält. Beide stehen im Profil und in Schreithaltung ­ – die Puppe stärker im Oberkörper vorgeneigt ­ – und wenden die Blicke dem Be­trachter zu, als wollten sie einander Dank oder Bewunderung bezeugen, seien sich aber bewusst, dabei beobachtet zu werden. Eine ähnlich seltsame, beziehungsreiche Stimmung entsteht manchmal in „Schwarz weiß zeigen“ auch. Aber das sind nur flüchtige Mo­mente, ansonsten klingen we­der in Bohners Choreographie noch in Gelaberts Tanz romantische, gar Doppelgänger-Motive an. Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass das Solo mit Puppe auch Bohners lakonischer Kommentar zu seiner Situation als Choreograph ohne Ensemble war ­ – so wie Maler, die keine Menschen als Modelle bezahlen konnten, Gliederpuppen kauften.

Das Unvergängliche der Bewegung

Bevor allerdings diese weitreichenden Assoziationen, die das kluge Stück weckt, ihre Wirkung zu tun beginnen, taucht das Publikum sehend in die Bewegungen des Schreitens, der Drehungen ein und folgt den so geschaffenen Diagonalen, Qua­dra­ten und Kreisen wie ein Schwimmer, der sich von der Strömung mitreißen lässt. Georg Friedrich Händels vertraute musikalische Sätze der Suite N 3 und später Musik von Glenn Branca tragen die Kontinuität des Tanzens, und zwar in einem Tempo, als wäre es unser Herzschlag. Es ist weder so langsam, dass man unaufmerksam würde, noch so schnell, dass man mit dem kinästhetischen Mittvollzug nicht hinterherkäme. Stattdessen folgt man fasziniert und unbeschwert Cesc Gelaberts konzentriertem Gleiten von einem Ausfallschritt in den nächsten, mit dem Wechsel des nach vorn weisenden Arms und dem vektorartig ausgestreckten Zeigefinger.

In seinen letzten Lebensjahren hatte Bohner eine Reihe von großartigen Solotänzen geschaffen, darunter zu den Goldberg-Variationen. Abstraktion und Reduktion sind die Leitsterne dieser späten Werke. Das Stadttheater, an dem er einige Jahre allein und später noch einmal mit Reinhild Hoffmann Ensembles leitete, hatte er verlassen und lebte in Berlin. Hier lernte Gelabert, der häufig im Hebbel-Theater gastierte, ihn kennen, woraus später der Wunsch entstand, alle Soli zu rekonstru­ieren. Gerhard Bohner war erst sechsundfünfzig Jahre alt, als er starb. Er war jung, aber seit seinem Tod 1992 ist eine Tanzewigkeit vergangen. „Schwarz weiß zeigen“ ist in der Verkörperung Gelaberts ganz Gegenwart, klassisch und quicklebendig. Der Finger des Tänzers rührt an das Unvergängliche, Göttliche der Be­wegung, und ebenso konkret, in Gelaberts Worten, weist er hin auf die Lage der Erde und die Verantwortung des Menschen. Man kann von Kunst kaum mehr ver­langen.