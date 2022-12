Pianist Walter Gieseking : Er kam, sah und spielte

Das Schwerste war das Auswendiglernen, und das war nicht so schwer“, kommentierte Walter Gieseking die sechs Klavierabende mit allen Beethoven-Sonaten, die er über den Jahreswechsel 1915/16 – als Zwanzigjähriger – in Hannover gab. Der Ausspruch strapaziert, wie so manche Äußerung und Fähigkeit dieser mirakulösen Begabung, die Glaubens- und Staunensbereitschaft von Musik- und Klavierinteressierten. Wenn es je einen „glückhaften Virtuosen“ gab, dann Gieseking: Seine Gabe, mühelos vom Blatt zu lesen, was immer ihm vorgesetzt wurde – gerne auch „Unspielbares“ –, paarte sich aufs Vorteilhafteste mit einem fotografischen Gedächtnis, das ihm gestattete, gan­­ze Konzerte erst auf den Zug­fahrten zum Uraufführungsort zu lernen.

Alles, was er spielte, behielt er im Kopf

Da er alles, was er spielte, dauerhaft be­­hielt, staute er das vermutlich umfangreichste und diverseste Repertoire an, das je einem Pianisten zu Gebote stand. Er kannte weder Lampenfieber noch Sinnkrisen, seine Belastbarkeit schien gren­zenlos, und mit seiner Verachtung für Finger-Exerzitien war er die lebende Widerlegung von Peter Sloterdijks Beobachtung, die Erde sei „ein Planet der Übenden“. Kaum glaubhaft auch, dass die Basis dieses Pianistendaseins lediglich autodidaktische Studien eines mit seinen Eltern durch mediterrane Landschaften nomadisierenden Jungen gewesen sein sollen.