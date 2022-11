Meredith Monk zum 80. : Ihre Stimme ist das Ein und Alles

Ihre Kunst spottet jeder Beschreibung in herkömmlichen Kategorien. Meredith Monk experimentiert in allen erdenklichen Formen mit ihrem Körper und ihrer Stimme. Jetzt wird sie 80 Jahre alt.

Meredith Monk in New York Bild: Krista Schlueter/NYT/Laif

Die Stimme sei der Bote ihrer Seele, ihr Wetterbericht, ihre Lebenslinie, ihr Leuchtfeuer, ihr Mysterium, Trost und Kanal, Blut und Herz, ihre Hacke und Schaufel, ihr Fußabdruck, ihr Pegel, ihr Flügelpaar und ihr Strom, ihre Nadel und ihr Tummelplatz, Radar und Spiegel, Erdbeben, Kompass und Kanal, die Verbindung ins Unbekannte und ins Allzeitbekannte, ins Ewige und zum Jetzt – sagt Meredith Monk. Und sagt somit eigentlich alles über sich und ihre phantastischen Kunstwerke, Musik selbstverständlich mitgemeint.

Sie stammt aus einer russisch-jüdischen Musikerfamilie, ihr Urgroßvater war Kantor, ihr Großvater Bassbariton, der nach New York auswanderte, die Großmutter mütterlicherseits Konzertpianistin und die Mutter Sängerin. Meredith Monk hat sie alle beerbt. Aus diesem vielfältigen Kulturgut hat sie allerdings etwas geschaffen, was jeder Beschreibung in herkömmlichen Kategorien des Gesangs, aber auch der dramatischen Kunst und des Tanzes spottet. Einmal hat sie von sich behauptet, sie sei kein Substantiv, sie fühle sich vielmehr als Verb. Soll heißen, dass sie immer in einer Bewegung ist, in der sie all die unterschiedlichen Kunstäußerungen aus Musik, Theater, Tanz, Bildern, Vokalen und Konsonanten zu einer unauflöslich miteinander verschränkten Zeichensprache verdichtet.

Wer wollte diese Prozesse aus Wirbeln und Stille, Spannung und Lösung, aberwitzigen und lakonischen Aktionen, Ein- und Ausatmen, Kehllauten und Zungenvibrationen, Rituellem und Quasi-Improvisiertem, Pirouetten und buchstäblichen Fortschreitungen des Körpers benennen und dabei ausfindig machen wollen, was all die Signale bedeuten und von wo sie einst ihren Weg genommen haben? Ein allgemeiner Hinweis scheint dennoch angebracht zu sein: Meredith Monk bekam sehr früh gleichzeitig Klavierunterricht und Stunden in Eurythmie. Und so wie zweisprachig aufwachsende Kinder die beiden Sprachen als Einheit auffassen und lange glauben, was sie sagen, wären nur verschiedene Ausdrucksweisen einer einzigen Sprache, so waren für Meredith Monk offenbar Stimme und Körperbewegung, Musik und Motion von vorneherein eins und lediglich verschiedene Möglichkeiten einer einzigen künstlerischen Expression.

Eine Sprache plus eine Sprache ergibt eine Sprache

Das hatte weitreichende Konsequenzen. Aus der Erfahrung einer Einheit von Ton und Bewegung entwickelte sie in den vielen Jahren ihrer Künstlerexistenz eine ganz eigene Ausdruckskunst, die nicht nur verschiedene Gattungen zusammengeführt und partiell aufgelöst hat. Sie ließ auch keine Hierarchien unter den Kunstäußerungen gelten. Auf diese Weise entstanden erstaunliche Skulpturen aus tanzenden Stimmen und singenden Körpern, die auch andere unbefangen wahrnehmende Künstler erfreut hätten. Auguste Rodin beispielsweise, der oft in den Louvre ging, aber nicht, um als Bildhauer Plastiken zu bewundern, sondern, um schöne Musik auf sich wirken zu lassen, die Klangfarben von Claude Debussy etwa, die er in den Bildern von Camille Corot heraushören konnte. Oder viel später der tschechische Choreograph Jiří Kylián, der wiederum gerne ins Rodin-Museum von Paris ging, weil er meinte, dort keine erstarrte Energie zu spüren, vielmehr die „wunderbarsten Ballette“ zu sehen.

Meredith Monk hat aus ihrem allumfassenden künstlerischen Vokabular nicht nur solistische Auftritte bestritten, sondern zahlreiche Stücke für ihr Ensemble „The House“ bis hin zu großen Inszenierungen wie dem textlosen Musiktheater „Atlas“ für das Opernhaus in Houston geschaffen, das man – auch wenn sie selbst es so nennt – kaum als Oper bezeichnen könnte. Nennen wir es wie alles von ihr, auch wenn es feste Gestalt angenommen hat: Kunstaktion-in-Progression, in der die Stimme in all ihren Facetten und die Gesten des menschlichen Körpers die eigentlichen Handlungsträger eines langen Weges darstellen – einer Forschungsreise aus den individuellen Begrenzungen gesellschaftlicher Prägung hin zu einer bewussten Wahrnehmung der Welt.

Eine Box mit einem 300-Seiten-Booklet und zwölf Aufnahmen ihres Schaffens der vergangenen vierzig Jahre – von „Dolmen Music“ zu „On Behalf of Nature“ (Meredith Monk, The Recordings. ECM 2750) – ist jetzt als angemessenes Geschenk zu ihrem achtzigsten Geburtstag erschienen, den sie am heutigen Sonntag feiern kann.