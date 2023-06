Sie nannten sich die älteste Weltmusik-Band Deutschlands. Ab 1969 waren Embryo auf einer Never Ending Tour, durch Afghanistan, Indien, Marokko. In dem kleinen Ensemble, dessen Besetzung wechselte, waren Posaune und Flöte vertreten, aber auch Sheng, Oud, Santour oder Djembe – Instrumente des Orients und Asiens. Wenn es deutsche Hippies gab, also eine Art Münchener Pendant zu den kalifornischen Merry Pranksters, hier waren sie. Und oft dabei, an Klavier, Cello oder Horn: Peter Michael Hamel, mit Stirnband und Poncho aus Mittelamerika.

Doch der zwanzigjährige Krautrocker wollte mehr: Revolution, aber auch Musik studieren, Komponist werden. Er besuchte Seminare bei György Ligeti und Karlheinz Stockhausen, flog raus wegen seiner langen Haare. Gut zwanzig Jahre später traf Hamel wieder auf Ligeti, der schon für Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ Musik komponiert hatte. Hamel kam diesmal, um dessen Lehrstuhl zu übernehmen – als Professor für Komposition in Hamburg. Ligeti soll als Erstes gesagt haben: „Ach, jetzt haben Sie ja die Haare kurz.“

Spätwerk eines Rebellen

Das Leben des Peter Michael Hamel ist eine Geschichte über die Musik der Bundesrepublik, die vom Jazz der Fünfzigerjahre ausgehend den Krautrock entwickelt, improvisiert, sucht, ausprobiert. Und eine über 68er-Studenten und Indienreisen. Hamel hat bei Carl Orff gelernt, arbeitete mit John Cage, Terry Riley und Morton Feldman. Sergiu Celibidache dirigierte 1988 seine erste Sinfonie.

Am 15. Juli wird er 76 Jahre alt. Gerade wurde seine sechste Sinfonie in der Berliner Philharmonie aufgeführt. Ein Streichquartett ist beim Verlag Neue Musik erschienen. Es entsteht das Spätwerk eines Rebellen. Einer Leitfigur der Neuen Musik Deutschlands – wäre diese Szene in größeren Kreisen bekannt und lebendig, Hamel wäre ein Star. Doch das ist wohl das Schicksal der meisten Musikschaffenden aus der sogenannten Avantgarde: Kaum jemand kennt sie.

Trotzdem ist das im Fall von Hamel erstaunlich. Denn er hat immer auch Musik für alle gemacht. Das erste seiner zwei Dutzend Alben, „Hamel“ von 1972, ist Musik für Orgel und afrikanische Perkussion, die klingt wie ein Cannabis-Rausch. Sie ist verwirrend und schlau, wer lange hinhört oder dazu meditiert, kann schon mal das Gefühl für Raum und Zeit verlieren. Mit einem Knall tritt da jemand in die Musikszene – Hamel ist kaum 25 Jahre alt, hat weder Titel noch Zertifikate und produziert einfach drauflos. Nicht im Pop, aber auch nicht ganz in der klassisch orientierten Szene. Es folgen Alben wie „Colors of Time“ und „Organum“, die Stücke sind lang ausgedehnte Klangreisen, manchmal mehrstündige musikalische Träume. Sie sind irgendwie mit der akademischen Musik verwandt, John Cage etwa, aber irgendwie auch mit Can, The Doors oder King Crimson. Man könnte einen Satz von Nietzsche abwandeln und sagen: Musik für alle und keinen.

Hamel fährt in den Siebzigerjahren mehrmals nach Indien, lernt traditionelle Gesangsstile, spielt Sitar, Tabla und Sarangi. Wendet sich dann doch ab. „Die Ragas, die traditionellen Tonarten und Spielweisen, hab ich in Indien gelassen“, sagt er heute. Seine Alben und Songs tragen Titel wie „Beyond the Wall of Sleep“, „Nada“, „Silence“ – das liest sich wie aus dem Handbuch des New Age, lauter Schlagworte, die damals höchst populär waren. „Ich wollte nie New Age sein“, sagt Hamel aber. Trotzdem ist er immer wieder da, wo es gerade musikalisch interessant wird.

Niemand bezieht sich auf ihn

Ab Ende der Sechzigerjahre kommt aus den USA eine Musik, die kein Pop ist, aber trotzdem viele Menschen ganz unakademisch begeistert. Musiker wie Steve Reich, Terry Riley oder Philip Glass erfinden die Minimal Music. Kurze Melodien, sogenannte Patterns, werden lange wiederholt, bis die Musik einen schwebenden Eindruck hinterlässt, beim Hören fast in Trance versetzt. Dieser Stil lebt seit ein paar Jahren wieder sehr stark auf, er prägt die Filmmusiken von Michael Nyman oder Max Richter, auch Ludovico Einaudi wäre ohne diese Form-Idee nicht denkbar. Und derjenige, der sie nach Deutschland brachte, ist Peter Michael Hamel. Trotzdem bezieht sich heute niemand auf ihn, obwohl ihm von Nils Frahm bis zur Band Brandt Brauer Frick alle viel zu verdanken haben.