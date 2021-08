Max Richters Neoklassik : Ein beinahe unmöglicher Gig

Der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter zu Hause in Hook Norton, Oxfordshire. Bild: ddp Images

Max Richter sitzt in seinem Studio, in einer umgebauten Metallscheune, mitten im Wald, eine Stunde nordwestlich von London. Hinter ihm sieht es aus wie in einem Raumschiff. Eine ganze Wand voller Kabel, Knöpfe und Regler stehen da; ein Moog-Modular-System und ein großer Analogue Solutions, die beiden teuersten Synthesizer der Welt. Aber Richter murmelt nur etwas wie: „Ach, ja, wir haben hier ein paar Synthis“, und dann grinst er kurz.

Das sagt schon viel über den wichtigen Komponisten der zeitgenössischen E-Musik. Ernst wirkt er, konzentriert, ein Arbeitstier, das im Jahr zwei Alben herausbringt, mehrere Filme vertont und gern noch ein großes Konzertprojekt erfindet. Und immerhin geht es zurzeit gerade mal nicht um Elektronik: Sein neues Album „Exiles“ wurde von einem Orchester eingespielt. Ganz klassisch.

Am Anfang seiner Karriere, als der Londoner die Musik für den beeindruckenden Film „Waltz with Bashir“ schrieb, war das Budget immer zu klein. Richter bastelte den Soundtrack am Computer zusammen. Nun hört man unter anderem aus diesem Film ein wenig von der Musik so, wie sie immer schon sein sollte: von echten Menschen gespielt.

Klassik mit Synthesizer und Hipsterbart

Richter ist der vielleicht beste Musiker in einer Szene, die den Stempel „Neoklassik“ bekommen hat. Diese leichtere, Pop-nahe Art der Orchester- oder Pianomusik ist zurzeit ein Verkaufsschlager. Jedenfalls gemessen am sonstigen Klassikmarkt, der lange ziemlich erfolglos um mehr Publikum kämpfte. Und dann kamen plötzlich Musiker, die auf das Piano noch einen Synthesizer legen, mit Hut auf die Bühne steigen, Hipsterbärte tragen, zu einer Lightshow spielen. Deren Musik man verstehen kann, auch wenn man noch nie eine Partitur aufgeschlagen hat. Etwa Nils Frahm, Francesco Tristano, Olafur Arnalds, Agnes Obel. Das Label Deutsche Grammophon, auf dem auch Richter erscheint, hat die neue Bewegung innig umarmt, veröffentlicht etwa Joep Beving, Dustin O’Halloran oder neuerdings die Polin Hania Rani.

Doch über alldem schwebt Max Richter. Er komponiert eingängige, etwas sentimentale E-Musik schon seit 20 Jahren, er hat die auffälligsten Projekte umgesetzt – etwa eine Ballettmusik über die Flüchtlingskrise 2015 oder das achtstündige Werk „Sleep“, zu dem die Zuschauer im Konzertsaal auf einer Liege schlafen. Wenn jetzt „Exiles“ mit seinen sechs Orchesterstücken erscheint, fällt unter anderem auf, wo Richter seine Wurzeln hat: Bezüge zur Tradition sind bei ihm unüberhörbar. Bei der Nummer „Flowers of Herself“ denkt man an den Anfang der Neunten Sinfonie von Beethoven. Das Stück „Infra 5“ lässt an Charles Ives denken. Man kann diese Musik zwar gedankenlos konsumieren. Aber man kann darin auch jemandem zuhören, der mit der Frage ringt, was Nichtpopmusik denn überhaupt heute sein kann. „Ich war am Konservatorium, habe Neue Musik studiert“, erklärt Richter, „eine extrem dichte Musik, in der als gut galt, was kompliziert ist. Dagegen hab ich wohl rebelliert, daran immer etwas vermisst, also habe ich meine eigene musikalische Sprache sim­plifiziert. Ich wollte Musik machen, die sich einfach anfühlt – auch wenn sie das nicht ist.“