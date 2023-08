Ist der Komponist Krzysztof Meyer ohne Dmitri Schostakowitsch denkbar? Schon als Schüler wollte er von Krakau aus zum Warschauer Herbst reisen, um ihm zu begegnen; als Student machte er sich, geradezu pilgernd, auf den Weg zum großen Vorbild. Aus einem zögerlichen Briefwechsel erwuchsen regelmäßige Kontakte sowie intensive Gespräche über Meyers Frühwerk; die unvergesslichen Begegnungen schlugen sich schließlich in der noch heute gültigen Schostakowitsch-Biographie „Sein Leben, sein Werk, seine Zeit“ nieder. Demnächst soll eine überarbeitete Neuauflage erscheinen. Das detaillierte Bild, das wir heute von Schostakowitsch haben, wäre ohne Meyer nicht denkbar.

Die bleibenden Früchte dieser Verbindung gehen weit über die persönliche Nähe hinaus. So hat Meyer die fragmentarisch gebliebene Gogol-Oper „Die Spieler“ aus den Vierzigerjahren vier Jahrzehnte später in Schostakowitschs Stil vollendet. Weitere Bezugnahmen folgten in Meyers eigener Façon – so sein poetisches Streichquartett „Au-délà d’une absence“ auf Grundlage der ihm anvertrauten Entwürfe zu Schostakowitschs 16. Streich­quartett sowie ein nachgelassenes Präludium für Klavier, das er um eine virtuose Fuge ergänzt hat. Beide Werke, übrigens uraufgeführt bei den Internationalen Schostakowitsch-Tagen Gohrisch, deren Kuratorium Meyer angehört und die er regelmäßig nicht nur besucht, sondern auch mit eigenem Schaffen bereichert.

Der in Krakau geborene Meyer ist allerdings nicht allein vom Kontakt zu Schostakowitsch geprägt, sondern natürlich auch von Polens Meistern des 20. Jahrhunderts, insbesondere Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski und Henryk Górecki. Frühzeitig hat der Pianist und Komponist seinen Blick auch gen Westen gerichtet und etwa bei Nadia Boulanger in Frankreich studiert, um das Gelernte beizeiten in seiner Geburtsstadt an der Musikakademie (die ihn 1972 zum Prorektor wählte) sowie später auch an der Musikhochschule Köln weiterzugeben. Bis 1989 stand er Polens Komponistenverband vor.

Krzysztof Meyer sieht sich durch und durch als polnischer Komponist, bekennt aber, im Geiste Europäer zu sein. Denn in ganz Europa findet er wesentliche Impulse für sein Schaffen, das anfangs die Nähe zur Zwölftonmusik suchte, später die Avantgarde eines Mauricio Kagel und eines György Ligeti, immer mehr aber nach eigener Freiheit suchte und sie für sich beanspruchte. Eine Freiheit, die er stets auch seinen Studenten vermittelt hat. Von kompositorischen Moden oder gar Trends hält er nichts, für ihn zählen Handwerk und Harmonie, deren dramaturgische Grundlagen oft mathematisch strukturiert sind, strenge Proportionen aufweisen und trotz – oder wegen – derartiger Konstruiertheit enorme Wirkung entfalten.

Mehr als ein halbes Dutzend symphonischer Werke hat er geschaffen, sich mit Kammermusik beschäftigt (15 Streichquartette) und diverse Solostücke sowie Bühnenwerke komponiert. Als 1965 sein erstes Streichquartett beim Warschauer Herbst aufgeführt wurde, war er der jüngste Komponist in der Geschichte dieses Festivals gewesen. Aus der ursprünglichen Breite seiner Klangsprache entwickelte sich stringent eine mehr narrativ konnotierte Musikalität, wie sie wohl auch in seiner neuen, für Warschau verfassten Oper „Ein Mann auf dem Gleis oder dreimal darüber“ bald zu erleben sein wird.

Diesen Freitag wird Krzysztof Meyer, der gemeinsam mit seiner Frau, der Musikwissenschaftlerin Danuta Gwizdalanka in Altenkirchen bei Köln zu Hause ist, achtzig Jahre alt.