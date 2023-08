Das Jahr 1988 war entscheidend für seine spätere Entwicklung. Denn das Grazer „Musikprotokoll“, einmalig von ihm selbst kuratiert, führte Georg Friedrich Haas zur noch intensiveren Beschäftigung mit mikrotonaler Musik. Im selben Jahr lernte der 1953 in Graz geborene Komponist, der bei Ivan Eröd, Gösta Neuwirth und Friedrich Cerha ausgebildet wurde, bei den Darmstädter Ferienkursen auch Werke Giacinto Scelsis kennen. Dessen Verständnis von Mikrotonalität geht weit über den vierteltönigen Horizont von Pionieren wie Alois Hába oder Ivan Wyschnegradsky hinaus: Das Reservoir des gesamten, für das menschliche Ohr wahrnehmbaren Tonraums wird von dem italienischen Komponisten ohne strikte Skalen genutzt.

Die Weiterentwicklung und Modifikation dieses Ansatzes sollte prägend für Haas werden. Die theoretische Beschäftigung mit den unerschöpflichen Möglichkeiten, den Tonraum jenseits der Unterteilung in Halbtonschritte von je 100 Cent zu nutzen, führte ihn zur Entdeckung, dass sich die größere Fülle mitschwingender Obertöne für gezielte Klangeffekte nutzen lässt. Was auf genauen Berechnungen beruht, ertönt für die Zuhörer dennoch mit geradezu betörender Sinnlichkeit.

Erste Anklänge an seine späteren Obertonkompositionen finden sich bereits in seiner zweiten Kammeroper „Nacht“ (1995/1996), die um die geistige Verfinsterung Friedrich Hölderlins kreist. Zur Meisterschaft führte er sein spektrales Komponieren wenig später im Ensemblestück „in vain“ (2000), dessen Obertonreihen auf Quart-Quint-Akkorden beruhen. Dadurch ent­­stehen mikrotonale Reibeflächen, die Haas immer wieder in vergebens kreisende Spiralformen münden lässt.

Rasch entdeckte er auch die dramaturgische Wirkung seiner oft in gänz­licher Dunkelheit zu spielenden Klangfarbenkompositionen, was zu mittler­weile neun Musiktheatern führte, da­runter „Melancholia“ (2006/2007) und „Morgen und Abend“ (2014/2015) auf Texte von Jon Fosse sowie eine Todestrilogie auf Libretti von Händl Klaus, die in „Koma“ (2015/2018) kulminiert. Trotz der Düsternis einer im Wachkoma liegenden Frau ist hier ein fast tröstlicher Tonfall zu spüren. Ein durchaus neuer Zug im Schaffen von Haas, dessen Stücke meist in die dunklen Zonen der Menschheit leuchten. Heute scheut er selbst ein strahlendes C-Dur nicht, wie im jüngst in Bozen uraufgeführten „11.000 Saiten“, in dem fünfzig im Abstand von je zwei Cent gestimmte Pianinos von einem Kammerorchester begleitet werden.

Zwei Outings, mit denen der seit 2013 an der Columbia University New York unterrichtende Komponist Furore machte, könnten ihn dazu befreit haben: Für Diskussionsstoff sorgte ein Interview in der „New York Times“ über die SM-Praktiken mit seiner Ehefrau Mollena Lee Williams-Haas. Noch breiter debattiert wurde Haas’ Bekenntnis zu seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. Sein Buch „Durch vergiftete Zeiten: Memoiren ei­nes Nazibuben“ (2022) zeigt, wie leicht Jugendliche in die Fänge politischer Verführer geraten können. Dieser Last ledig, kann Haas nun als einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart heute seinen siebzigsten Geburtstag feiern.