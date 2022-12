Saxophonist John Lurie wird 70 : Alle wollen sein wie er

Im Vierzehn-Häuserblock-Umkreis des East Village von New York, dem Epizentrum der Coolness, war er der Mann der Achtzigerjahre. Alle wollten John Lurie sein. Oder mit ihm schlafen. Oder ihm eine reinhauen. Haben zumindest die Kenner kolportiert. Vermutlich hatten sie recht. Lurie hat die Blicke auf sich gezogen, Begehrlichkeiten geweckt, Neid provoziert. Machen konnte er, was er wollte. Anziehen auch. Zu weit, zu lang, zu abgetragen. Alles wurde trendy. Er war lässig, spindeldürr, über einsneunzig groß, lethargisch: hip eben. Und spielte Altsaxophon. Nicht wie Charlie Parker, eher wie Johnny Hodges. Das machte gar nichts. Aus der Prise Ornette-Coleman-Salz, das er dem süßen Ellington-Sound von Hodges beimischte, wurde der Fake Jazz seiner Band Lounge Lizards. Fake Jazz kam nach Punk Jazz und führte zu No Jazz. Das war konsequentes Timing.

Aber wie genau und wieso das alles so passierte, wissen die Götter. Lurie war einfach da und mittendrin, hatte Talent, auch darin, es zu zeigen, indem er scheinbar keinen Wert darauf legte. Charisma naturgemäß auch. Den richtigen Leuten ist er zur rechten Zeit begegnet. Präziser vielleicht: den Leuten, die so tickten wie er. Tom Waits zum Beispiel, der seine Songs wie Kippen auf der Straße auflas und in der Eckkneipe am bitteren Ende von SoHo sein Budweiser anschreiben ließ. Und Jim Jarmusch, der all diese kreativ herumlungernden Gestalten auf die Leinwand brachte: „Stranger Than Paradise“, „Down By Law“, „Mystery Train“. Alles Kult. Da wurde nicht gegen etwas protestiert und nicht für etwas eingestanden, sondern ohne alles ausgekommen.

Über die ästhetische Null-Bock-Generation mit genügend Sex and Drugs and Rock’n’Jazz hat Lurie viel später Bilanz gezogen: „Von den wirklichen Künstlern aus dieser Zeit bin ich der einzige, der noch am Leben ist und seine eigene Leber hat.“ Na ja! Seinen Tribut hat auch er gezollt. Mit Abhängigkeit, Paranoia, körperlichen Gebrechen, Selbstisolation. Als er nach Zeiten stiller Einkehr sein Apartment im Village wieder verließ, meinte er, niemand wisse, wer er sei. Man habe ihn vergessen. Das stimmte nicht. Im Gegenteil. Die Celebrity hatte mythologisches Format bekommen. Was Lurie umtrieb, blieb nach wie vor gültig. Mit den Lounge Lizards trat er unter verschiedenen Besetzungen bis gegen Ende der Neunzigerjahre erfolgreich auf. Dazu schrieb er die Soundtracks für Filme wie „Get Shorty“ und „Lulu on the Bridge“, erfand den Musiker Marvin Pontiac, von dem er eine skurrile Aufnahme seiner Greatest Hits herausbrachte, gründete sein eigenes Label Strange & Beautiful, entwickelte die völlig durchgeknallte TV-Serie „Fishing with John“ und begann, nachdem sein Gesundheitszustand das Touren mit der Band und auch sonst so manche Aktivität unmöglich machte, sein frühes Talent zum naiv-surrealen Malen wieder zu kultivieren. Und verknüpfte die Idee des Nicht-Fischens mit der Nicht-Kunst: „Painting with John“ ist wohl die abenteuerlichste Kunstakademie, die jemals ausgestrahlt wurde.

John Lurie, in Minneapolis, der Kühlkammer Amerikas, geboren und in New Orleans, dem Höllenfeuer des Landes, aufgewachsen, ist als Mundharmonikaspieler bei Mississippi Fred McDowell und Canned Heat früh schon mit Blues für alle Fälle des Lebens imprägniert worden. Im vorigen Jahr veröffentlichte er seine Erinnerungen, „The History of Bones“, über die wilden Achtziger in New York. Und über sich, auch wenn die Figur John Lurie nicht zu fassen ist. Nicht mal von Lurie selbst. Heute wird er siebzig.