Igor Oistrach wird neunzig : Von tragischer Anmut

Aktualisiert am

Wer den Unterschied zwischen Leichthändigkeit und Leichtfertigkeit erfahren will, höre sich das zweite Violinkonzert von Henryk Wieniawski in einer Aufnahme von 1955 mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Franz Konwitschny an. Man achte auf den Geiger: Er findet für diese Musik melancholisch-verwegener Virtuosität einen Ton fast schmerzhafter Zurückhaltung. Den allzu starken Bogendruck meidet er, weil ein Pathos entstehen könnte, das als Pose misszuverstehen wäre. Die Eleganz des Strichs ist kein Zeichen parfümierter Eitelkeit, sondern Ausdruck von Diskretion, die um alles Dunkle und Schwere weiß, es aber nicht ausstellen möchte. Man vernimmt Musik von tragischer Anmut. Der Geiger ist Igor Oistrach.

Vierundzwanzig Jahre war er damals alt und schon eine Berühmtheit, hatte internationale Wettbewerbe gewonnen, aus der Sowjetunion ins westliche Ausland reisen dürfen und stand doch im Schatten seines Vaters David Oistrach. Seit 1947 traten David und Igor Oistrach immer wieder zusammen auf. Ihre Aufnahme des Doppelkonzerts d-Moll von Johann Sebastian Bach und der Sinfonia concertante von Wolfgang Amadé Mozart, worin Igor von der Geige zur Bratsche wechselte, hat Generationen von Hörern geprägt durch eine Anmutung überzeitlicher Schönheit, die nach „Originalklang“ und „historischer Korrektheit“ nicht fragte, sondern durch intime Intensität eine Beredsamkeit entwickelte, die zu jeder Gegenwart unmittelbar spricht.

Igor Oistrach kam in Odessa zur Welt und lernte das Geigenspiel zuerst von Waleri Merenblum und Piotr Stoljarski, der auch seinen Vater und Nathan Milstein unterrichtet hatte. Stoljarski seinerseits war Schüler von Stanisław Barczewicz und Emil Młynarski gewesen, zwei überragenden polnischen Geigern, die nicht – wie etwa Jascha Heifetz – durch die übermächtige Petersburger Schule von Leopold Auer gegangen waren. Später studierte Igor Oistrach, dessen kindliche Liebe eher dem Klavier gehört hatte, bei seinem Vater am Moskauer Konservatorium.

Dessen durchdringende Süße und überwältigende Wärme des Tons waren Igors Sache nicht. Hört man sich aber „La Campanella“ von Niccolò Paganini mit ihm an, muss man seine schnell federnde Springbogentechnik und die makellos gelandeten Flageoletts bewundern. Seine Akkorde im Violinkonzert von Peter Tschaikowsky sind von reinster Intonation, seine Triller von knisternder Elektrizität. Als er nach dem Tod seines Vaters aus dessen Schatten hätte treten können, beherrschten längst andere Geiger mit kühneren Ideen und abenteuerlichen Geschichten – etwa Gidon Kremer – die Podien der Welt. Igor Oistrach aber gewann die Achtung des nachdenklichen Kammermusikpublikums durch die Gesamtaufnahmen der Violinsonaten Mozarts und Ludwig van Beethovens, bei denen ihn seine Frau Natalja Serzalowa auf dem Klavier begleitete. Das Ehepaar bekam zum Beethovenjubiläum auch die Ehrenmitgliedschaft des Beethoven-Hauses Bonn verliehen.

Mehr zum Thema 1/

Aus dem Konzertleben zog sich Igor Oistrach Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zurück. Von 1996 bis 2010 unterrichtete er am Konservatorium in Brüssel. Ein Jahr nach seinem Abschied kehrte er nach Russland zurück. Heute wird er, dessen Sohn Waleri die geigerische Tradition der Familie fortsetzt, neunzig Jahre alt.