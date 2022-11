Daniel Barenboim wird 80 : Ausdruck als Einsicht

Das große unzerstörbare Wunder ist der Menschenglaube an Wunder, auch der Glaube an das Wunder des göttlichen Kindes. Die von Daniel Barenboim vollbrachten Wunder – dass er mit drei Jahren Klavierunterricht bekam und mit sieben sein erstes Konzert gab und mit zehn dreihundert Solostücke in Kopf und Fingern hatte und mit elf den ersten Dirigierkurs bei Igor Markewitsch in Salzburg besuchte und mit zwölf tiefen Eindruck auf Wilhelm Furtwängler machte und viele weitere „Unds“ – wären Erklärung genug für die Bewunderung, die seinen Dirigenten-Freund Zubin Mehta vom „größten Musiker unserer Zeit“ sprechen ließ, den Kritiker Joachim Kaiser „vom letzten Genie der klassischen Musik“ und den Bariton Dietrich Fischer-Dieskau von „mozartischer Musikalität“.

Das Lob gilt einem Universalisten, der als Dirigent, Pianist, Kammermusiker, Liedbegleiter dreihundert Jahre Musikgeschichte durchmisst und der, nicht zuletzt, ein machtbewusster Kulturpolitiker ist. „Jeder Tag, an dem ich nicht Musik machen kann“, sagte Barenboim, der von „dämonischer Energie“ Getriebene, „ist ein verlorener Tag.“