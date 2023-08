Bei aller Schönheit der Aufführung ist Trajal Harrells neues Stück „The Romeo“ ein reiner Meta-Tanz und deshalb, anders als etwa „Monkey Off My Back“, spröder, intellektueller und sperriger: großartig sperrig, herrlich intellektuell. Und trotzdem geht es in „The Romeo“ auch sehr witzig zu – gelegentlich wird geulkt, paradiert, geröchelt, tot gespielt. Wie allen großen Choreographen käme eine Wiederholung früherer erfolgreicher Motive Trajal Harrell gar nicht in den Sinn.

Es ist eines der konstituierenden Motive bedeutenden Theaters, dass es rätselhafte Momente enthält und überraschende Spielzüge – anders als die Populärkultur, die versucht, Erfolge zu wiederholen und so die Reichweite zu vergrößern. Trajal Harrell hingegen, beflügelt vom langen Atem der New Yorker Judson Church, studierte die Geschichte der postmodernen Kunst und experimentierte zehn Jahre in New York, auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Freiheit und Sprunghaftigkeit nicht preiszugeben, sondern in etwas Neues zu verwandeln. Als Stipendiat der Judson Church präsentierte er 1999 sein erstes Stück. Es war gerade mal drei Minuten lang und zeigte, dass er das Vogueing, den in der schwarzen Kultur auf den exquisiten Bällen der queeren Community zur Vollkommenheit geführten Laufstegschritt, für die Theaterbühne entdeckt hatte.

Ein Tanz kluger Thesen

Dieser Tanz ermöglichte es ihm, die Wildheit der frühen Postmoderne zurückzugewinnen und den expressiv vorgetragenen Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben einzubeziehen. Trisha Brown war klassisch geworden (auch eine wunderschöne Phase ihres Schaffens!), also setzte Harrell mit seiner Recherche früher an. Seine Arbeit als Platzanweiser im Theater ermöglichte es ihm, berühmte Choreographien mehrmals zu sehen, als Rezeptionist am Bühneneingang hatte er Zeit für Lektüre. Diese ausführlichen Studien und unbelasteten Experimentierphasen sieht man der im April am Schauspielhaus Zürich uraufgeführten Cho­reo­gra­phie „The Romeo“ an. Sie ist wie eine Illustration, ein Tanz kluger Thesen, meditativ, zurückhaltend, insistent in der ritualhaften Wiederholung einiger Motive.

Das Stück spielt mit historischen elaborierten Bewegungsmotiven. Die immer wieder gerundet gemeinsam zu einer Seite erhobenen Arme und der Schritt, mit dem der hintere Fuß auswärts und auf dem Ballen hinter dem vorderen Fuß aufgesetzt wird wie in einem kleinen „Coup de pied“, erinnern an die in durchsichtigen togahaften Gewändern auftretende berühmte Barfußtänzerin Isadora Duncan, aber auch an Vaclav Nijinskys zauberhafte Begleiterinnen, die Nymphen in „L’Après-midi d’un faune“. Manchmal hat es auch etwas von den Tempeltänzerinnen aus dem Ballett „La Bayadère“. Bei Trajal Harrell tragen Frauen wie Männer manchmal eine Mischung aus einer Toga und einem Halston-Dress. Kostüme nämlich sind Harrells Bühnenbilder, wie er sagt. Zwar gibt es in „The Romeo“ einen schwarz und blattlos dastehenden halbrunden Laubengang als Erinnerung an alle romantischen Begegnungen in nächtlichen Gärten ever. Durch die Gitter sieht man die Tänzer immer im Laufstegschritt herankommen und dann in der Bühnenmitte ins Freie tanzen. Abwechslung in diesem nur dunkel ausgeleuchteten, schlichten, aber sprechenden Setting bieten die häufigen Wechsel der bunten, queeren, an Dries van Noten erinnernden Kaftane und anderen Kleider.