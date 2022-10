Clemens-Setz-Uraufführung : Nicht für die Erde, aber für die Welt

Hier wird theatralisch viel geboten, am Ende zu viel: Nick Hartnagel bringt in Stuttgart „Der Triumph der Waldrebe in Europa“ von Clemens J. Setz zur Uraufführung.

David ist nicht einmal mehr Haut und Knochen, sondern nur noch Draht und Laufwerk. Seit drei Jahren ist der Achtjährige tot, aber für die Eltern weiter höchst lebendig, er sieht nicht gut aus, aber er sieht noch gut: Seine Eltern hat er stets im Blick. Und was er sieht, das wird bisweilen auf die Wände des Familienbungalows projiziert, mal auf die kirschbaumfurnierte Fassade des Obergeschosses, mal auf die Gazevorhänge im Parterre. Was Yassu Yabara da auf die Bühne des Stuttgarter Kammertheaters gebaut hat, ist ein schwer lastender Block auf federleicht schwingendem Erdgeschoss, das hier allerdings gar nichts erdet.

„Mein Sohn gehört nicht der Erde, er gehört uns“, sagt Renate Herzer in eine Kamera. Es ist nicht die von David, die ist auf einem Rollstuhl angebracht und dort mit einem Laptop verbunden. Renate und ihr Mann Konrad haben nach dem Unfalltod von David eine Kommunikationseinheit gebastelt und an Sohnes statt angenommen: In deren Kamera sprechen sie, als stünde David vor ihnen, und die Antworten des toten Kindes für den jeweils anderen geben sie per Tastatur aus dem Nachbarzimmer. Aber dieses Familienleben in effigie genügt der Mutter nicht. Ihr Sohn soll nicht der Erde gehören, aber weiter in die Welt hinaus. Renate führt einen Blog über ihr Leben mit David. Sie hat ihn an einer Schule angemeldet, doch die lehnt die Aufnahme eines virtuellen Schülers ab. Diese Entscheidung zieht Kreise in den sozialen Medien.