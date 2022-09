Kammermusik in Jerusalem : Kaum zu brechender Lebenswille

Ein Ton wie ein schockstarrer Blick. Durch die Triolenwirbel des Klaviers bohrt sich das tiefe C der Bratsche, wie sich die Au­gen des auferstandenen Christus auf dem Gemälde des Bramantino angstgeweitet durch das Morgengrauen vor Jerusalem bohren: hinabgestiegen in das Reich des Todes, eine Verstörung erfahren, die nun alles durchzittert. Was Gérard Caussé hier, in der Mitte des Trauermarsches aus dem Klavierquintett von Robert Schumann, in seinen Bratschenton legt, er­fasst alle. Mischa Maisky am Cello, Marc Bouchkov und Yamen Saadi an den Vio­linen, schließlich auch Elena Bashkirova am Klavier – sie alle haben plötzlich diesen Ton, als würden sie mit aufgerissenen Augen, die Hand vorm Mund, davon­taumeln.

Formal ist es bei Schumann ein sensi­bles Scharnier: der Beginn der Reprise im langsamen Satz, überblendet aber mit dem aufgewühlten Mittelteil. Die Bratsche ist einen Schritt weiter als alle anderen, aber nur, weil sie zurückschaut. Gérard Caussé, auf seinem Instrument ein Meister höchster Finesse, schafft im Finale einen ähnlichen Moment. Wenn das Geschehen in einer E-Dur-Episode fast zur Ruhe kommt, dann stimmt die erste Violine eine neue Melodie an. In Be­wegung gerät sie aber nur durch die Be­gleitimpulse der Bratsche als Schrittmacher. Sie sind seltsam notiert: mit Pausen zwischen den Achteln, die trotzdem durch Bögen verbunden bleiben. Caussé spielt sie unnachahmlich doppelbödig, vorwärtsdrängend und zugleich zögernd, wie ein Schauspieler, dessen Tonfall dem Wortsinn zuwiderläuft. Und richtig: Die Begleitung ist ein Fragment des Hauptthemas. Wieder geht die Bratsche voran, indem sie zurückschaut; sie reflektiert und prophezeit in ein und demselben Moment.

Robert Schumann schrieb dies Quintett in direkter Zeitgenossenschaft mit Søren Kierkegaard. Dessen Satz, dass das Leben nur rückwärts verstanden werden könne, aber vorwärts gelebt werden müsse, ist bei Schumann musikalische Struktur geworden. Und ob es sich nun um Instinkt oder Kalkül handelt – hier jedenfalls, im Jerusalemer YMCA-Gebäude, haben sich Musiker zusammengefunden, die solche Ambivalenzen präzise erspüren und zeigen.

Das Publikum überschüttet die Musiker am Ende mit Dankbarkeit. Zwei Jahre lang hatte das 1998 von Bashkirova ge­gründete Jerusalem Chamber Music Festival wegen der Pandemie nicht stattfinden können. „2020 sind wir noch mit lo­kalen Musikern ins Jerusalem Music Center gegangen und haben von dort mit ei­nem Publikum von fünfzehn Leuten Konzerte mit Werken von Beethoven und Mendelssohn gestreamt. Ich sprach von Berlin aus eine Videobotschaft ein. Aber Streaming – das ist kein Leben. Das sollte eine einmalige Sache bleiben“, sagt Bashkirova der F.A.Z. Das Programm für 2021 war dann komplett fertig, als der Ge­schäftsführer des Festivals, der pensionierte Rechtsanwalt (und passionierte Bratscher) Yeheskell Beinisch zehn Tage vor dem ersten Konzert vom israelischen Kulturminister die Information erhielt, das Festival könne stattfinden, aber alle ausländischen Künstler müssten vorher zehn Tage in Quarantäne. Alles fiel aus.

Für die Musikliebhaber in Jerusalem ist das in diesem Jahr einwöchige Festival ein Hoffnungsschimmer und Lebenselixier. Der junge Geiger Mark Karlinsky, jüdischer Christ (so sagt er selbst) aus dem russischen Woronesch, seit Jahren mit seinen Eltern und Großeltern in Je­rusalem lebend, sagt, neben den Konzerten des Jerusalem String Quartets sei dieses Kammermusikfestival eine rare Gelegenheit, international führende Künstler in der Stadt zu erleben. Sonst sei der Konzertbetrieb hier ebenso lieb- wie trostlos. Er selbst hat bei Mihaela Martin, die auch hier durch die Überfülle ihres süßen Tons bezaubert, an der Barenboim-Said-Akademie in Berlin studiert. Beim Festival ge­hört er zu den vielen Nachwuchskünstlern, deren Hochbegabung sich in Empathie und Behutsamkeit zeigt, ähnlich wie bei der phänomenalen Pianistin Nathalia Milstein, grazil und kraftvoll zugleich – sie alle wunderbare Gegenbeispiele zu dummen Vermarktungskampagnen wie „Wilde Klassik“ oder „Die jungen Wilden“, die aus Musikern reißende Bestien machen wollten, weil sie sonst einem jüngeren Publikum angeblich nicht mehr vermittelbar wären.