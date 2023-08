Aktualisiert am

Das Festival Laus Polyphoniae in Antwerpen verbindet gut gelaunt und klug Musik der Renaissance mit Songs von Leonard Cohen und anderen Hörerfahrungen der Gegenwart.

Franziska Fleischanderl am Salterio (Psalterium) mit dem Ensemble Il Sollazzo Bild: Joanna Galuska

Auch die Alte Musik war einmal neu. Den Ohren ihrer Zeitgenossen muss die historische Dynamik einer Kunst, die den Rückgriff auf Klassiker nicht kannte, sondern immer vorandrängte, bestürzend und faszinierend geklungen haben. Etwa im Antwerpen des 16. Jahrhunderts, einer blühenden Handelsmetropole, deren Bevölkerung sich bis 1566 von 40.000 auf 100.000 vermehrte und die im Jahr 1545 dann 76 Prozent der Handelssteuereinnahmen der gesamten Niederlande generierte. Hier tummelten sich Kaufleute aus allen Nationen und staunten darüber, dass schon die Kinder Antwerpens mehrere Sprachen beherrschten. Entsprechend florierten Kultur und Künste, und auch die neuesten musikalischen Innovationen wurden rasch bekannt.

Die Stadtkirchen, vor allem die Liebfrauenkirche, beschäftigten, so notierte Albrecht Dürer 1520, „die besten musici, die man haben mag“. Instrumentenbauer, allen voran die Ruckers-Dynastie, produzierten international gefragte Tasteninstrumente; und der rheinländische Stadtmusiker und Komponist Tielman Susato etablierte 1541 den Musikdruck als profitables, weit über die Stadtgrenzen hinaus geschätztes Unternehmen. Im selben Jahr gründeten die französischen Musiker Georges Lohoys und Jean Hobreau eine musikalische Kompanie und boten ihre Dienstleistungen für Festlichkeiten wie Bankette oder Hochzeiten an. An allen Ecken und Enden Antwerpens muss es geklungen haben.