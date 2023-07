Für den Artikel „Unpolitisch“ vom 12. Juli, online mit der Überschrift „In welcher Welt lebt John Neumeier?“ veröffentlicht, in dem es um John Neumeiers Verhältnis zum Bolschoi-Ballett ging, wurden russische Quellen herangezogen. Tatjana Kuznetsova hatte im „Kommersant“ berichtet, Neumeier habe die Lizenz seines Balletts „Die Kameliendame“, die Ende Juli ausläuft, verlängert. Selbstverständlich wurde 24 Stunden vor Drucklegung des Artikels eine schriftliche Anfrage an die Pressestelle des Hamburg-Balletts gestellt. Sie wurde jedoch erst nach Erscheinen des Artikels beantwortet.

John Neumeier hat eine Stellungnahme verschickt, in der er „Kommersant“ widerspricht und die Nichtverlängerung verkündet. Das Bolschoi-Ballett aber war offenbar bis dahin von einem anderen Verhandlungsergebnis ausgegangen. Am 18. Mai hatte Intendant Vladimir Urin auf einer Pressekonferenz erklärt, man werde das Ballett weiter aufführen. Die Bolschoi-Pressesprecherin Katerina Novikova ließ sich von der russischen Nachrichtenagentur TASS zitieren: „Mit John Neumeier wurde eine Übereinkunft erzielt und die Lizenz für das Ballett ,Die Kameliendame‘ wurde verlängert.“

Was passiert mit der „Kameliendame“?

Das bedeutet, entweder hat die Bolschoi-Führung damals gelogen, oder John Neumeier hat seine Entscheidung irgendwann zwischen dem 19. Mai und dem 12. Juli revidiert. Das Bolschoi-Ballett muss vorgehabt haben, die „Kameliendame“ in der Saison 2023/24 zu spielen. Denn obwohl der Vertrag 2021 geschlossen wurde, brachte das Bolschoi das Ballett erst jetzt im Juli zur Wiederaufnahme, kurz vor Spielzeitende. Das macht man üblicherweise vor der Spielzeitpause mit Balletten, die man danach gleich zu Saisonbeginn spielen können möchte.

Auf der Website des Bolschoi-Theaters sieht man, dass es nun aber in den ersten drei Monaten der kommenden Saison nicht aufgeführt wird. Auch Neumeiers „Anna Karenina“, das in der laufenden Spielzeit noch als Repertoire gelistet war, steht nicht mehr da. Welche Planungsschwierigkeiten das Bolschoi-Ballett durch den Krieg und seine Folgen hat, sieht man schon daran, dass nur die ersten drei Monate der Spielzeit ver­öffentlicht sind. Was hingegen aufgeführt wird, ist das Ballett „A Winter’s Tale“ von Christopher Wheeldon, dessen Lizenz erst im April 2024 ausläuft. Außerdem läuft die Bolschoi-Inszenierung „Marco Spada“, die der kürzlich verstorbene Pierre Lacotte choreographiert hatte.

Solange die Lizenzen laufen, sind Choreographen oder ihre Erben juristisch gebunden. Die übliche Lizenzlaufzeit in Verträgen mit dem Bolschoi-Ballett beträgt fünf Jahre, wie etwa Wayne McGregor weiß. Bald aber ist in Moskau kein internationales Repertoire mehr vorhanden und alles zerstört, was in den letzten zwei, drei Jahrzehnten aufgebaut wurde. Sollte sich das Bolschoi entschließen, Werke ohne Lizenz zu spielen, also geistiges Eigentum zu stehlen, oder wie das Marijnsky-Ballett im Fall Alexei Ratmanskys Werke ohne Nennung des Autors aufzuführen, muss es sich überlegen, wie die Zukunft der größten Ballettcompany der Welt nach Kriegsende wohl aussehen wird. Wie sollte sich eine neuerliche Zusammenarbeit nach solchen Vertrauensbrüchen gestalten?

Die internationalen Choreographen ihrerseits wissen, dass sie einstweilen nichts gegen Vertragsbrüche oder Lizenzmissbrauch unternehmen könnten, denn sie müssten vor einem russischen Gericht klagen. Vor dem Kriegsausbruch, in den letzten dreißig Jahren seit dem Mauerfall, fühlte sich jeder geehrt, an das Bolschoi-Ballett eingeladen zu sein. Denn mehr als zweihundert phantastische Tänzer und Ballettmeister, ihr Können, ihre Geschichte, ihr Stil stehen für eine zurecht zutiefst bewunderte jahrhun­dertealte russische Tanzkultur. Dort zu arbeiten war und ist deshalb der Traum vieler westlicher Choreographen. Auch das gebildete Ballettpublikum zu erleben und zu wissen, welche Offenheit und Neugier dem west­lichen Repertoire entgegengebracht wird, muss fabelhaft gewesen sein.

Es haben sich natürlich auch Bindungen in der Zusammenarbeit entwickelt. Noch bei den jüngsten Hamburger Ballett-Tagen saß ein pro­minenter Gast vom Bolschoi am Tisch, Instagram beweist es. Dass man daher einerseits, wie John Neumeier in seinem Statement betont, ukrai­nische geflüchtete Ballettschüler und Tänzer unterstützt, und andererseits zögert, das Tischtuch zu zerschneiden, wie er es nun vielleicht getan hat, ist nachvollziehbar. Aber jedes westliche Ballett, das am Bolschoi oder Marijn­sky aufgeführt wird, soll der Bevölkerung suggerieren, das Leben ginge normal weiter. Das aber ist Propaganda, solange das Sterben in der Ukraine weitergeht.