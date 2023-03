Das Festival „Radar Ost“ am Deutschen Theater, das seit fünf Jahren wichtige Pro­duktionen aus Europas Osten vorstellt, holte diesmal Stücke nach Berlin, die nach dem Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine entstanden und sich an ihm abarbeiten. Da der Länderschwerpunkt zwangsläufig auf der Ukraine lag, handelte es sich auch um Stücke, die im Exil entstanden, beziehungsweise im Fall der wohl wichtigsten Inszenierung, einer Hamlet-Variation des Kiewer Left Bank Theatre, um eine Arbeit, die nur dank der Kooperation mit dem Deutschen Theater hier überhaupt ihre Premiere feiern konnte.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton.

Die Truppe hatte am 24. Februar 2022 mit den Proben beginnen sollen, was der russische Angriff vereitelte. Die Chefregisseurin des Hauses Tamara Trunova verfasste daraufhin einen Dramentext über eine Aufführung, die nicht stattfinden konnte, also einen Hamlet ohne Schauspieler-Ich und nannte das Werk, indem sie aus der Titelfigur die Buchstaben für „Ich“ (Me) herausstrich, sinnigerweise „Ha*l*t“.

Ein Hamlet-Abend ohne Dramen-Text

So wird aus dem Drama vom zaudernden Dänenprinzen ein Abend ohne Dramentext, der noch einmal den Schock durch die neue Realität vergegenwärtigt, aber auch die verfluchten Hamlet-Fragen angesichts dieses Kriegs auf dringliche Weise aufwirft. Eingangs begrüßt der Darsteller Oleh Stefan auf der mit Stühlen möblierten Vorderbühne das Publikum zum Nachgespräch und erklärt, seine Kollegen würden auch gleich aus der Garderobe kommen.

Als sie eintreffen, wird klar, dass sie in einer Fantasiewelt leben, in der die russische Invasion, wie bis zuletzt viele hofften, nicht stattfand. Allmählich begreifen sie, dass sie nicht in Kiew sind, dass es keine Premiere gab, und dass ihr Kollege Volodymyr Kravchuk, der den Fortinbras verkörpert, fehlt, weil er an der Front kämpft. Kravchuk, der in voller Soldatenmontur per Video eingespielt wird, verknüpft und kontrastiert den echten Krieg mit den Befindlichkeiten derer, die im Exil mental damit umgehen.

Sind vor dem Krieg Geflohene Feiglinge?

Als der eiserne Vorhang hochfährt, empfängt ein schwarzer Raum mit glutroten Weihnachtstannen das Ensemble, eine Art Vorhölle, wo sie in somnambulen Monologen durch Schlüsselverse des Dramas mäandern, sich nach Sein oder Nichtsein fragen, feststellen, dass die Furcht vor dem Unbekannten nach dem Tod Feiglinge aus ihnen macht, und dass der Bequemlichkeit suchende Mensch ein Vieh sei.

Als ein Leitmotiv erinnern sie immer wieder an den jungen Heerführer und seine tausende todesbereite Männer starke Gefolgschaft draußen im Feld. Dem deutschen Publikum empfehlen die Exil-Künstler sich mit einem ukrainischen Totenklagelied und einem Reigentanz, bei dem sie sarkastisch-verzweifelt die Namen von an der Front gefallenen ukrainischen Dichtern, Sängern, Filmemachern herausschreien. Paradoxerweise hat die Flucht auch ihre Karriere befeuert: Mit bitter ironischem Stolz merkt Oleh Stefan an, infolge des Krieges sei er am Berliner Ensemble aufgetreten.

Die Kiewer Cabaret-Truppe Dakh Daughters führte wiederum einen tiefschwarzen „Danse Macabre“ auf, den sie mit ihrem Regisseur Vlad Troitskyi vorigen Sommer im französischen Exil erarbeitet hat. Nach einer kurzen Rückblende mit Fragmenten eines berühmten Maidan-Liedes heult die Kriegssirene auf, und während die Darstellerinnen Rollkoffer mit erleuchteten Hausfassaden über die dunkle Bühne schieben, rezitiert eine von ihnen aus dem Buch Hiob, wie der Satan dessen Hab und Gut und Familie vernichtet. Der Abend ist auch ein Totengedenken in klagenden Gesängen, ein Folk-Rap imitiert den Schrei des Raben, und zu refrainartigen russischen Rufen „Stirb“ (Umri) tanzt ein Fledermausgespenst.