Düsseldorf Düsterboys : Ist der Horizont gerade? Wie schade!

„Guten Tag, Loreley, bis du auch wie ich aus Blei?“ Mit derartigen Zeilen, schwankend zwischen Schönheit und Nonsens, dabei mehr oder weniger ernsthaft ein lyrisches Traditionsbewusstsein andeutend, ist der Grundton der Seltsamkeit gesetzt, den das gar nicht aus Düsseldorf stammende Duo der Düsseldorf Düsterboys mit seinen Songs ein ums andere Mal anschlägt. Im selben Lied heißt es weiter: „Ist der Horizont gerade? / Ja, das ist er, ach wie schade. / Ich wollt, er wär gewellt.“ In den fast noch romantischen Reimen schimmert auch Reinhard Meys etwas antiquiert wirkender Elisions-Stil durch, man muss sich das Ganze aber viel lang­samer und monotoner gesungen vorstellen als bei ihm, wie in Zeitlupe oder eben „aus Blei“, wenn Peter Rubel und Pedro Crescenti über einer Mischung aus Chören und Schrammelgitarren ihre Kunst ausüben.

Jan Wiele Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Ihr neues Album „Duo Duo“ ließe sich musikalisch am ehesten dem Stil des Freak-Folk zuordnen, wie man ihn zum Beispiel von Devendra Banhart kennt: also aus Songs, die von akustischen Gitarren grundiert sind, aber um allerlei Hall-, Chor-, Schleifen- und Störeffekte ergänzt werden. Hier platzt etwa eine schiefe Blaskapelle in das Stück „Schlaf dich aus“, das kaum noch als Lied zu bezeichnen ist, eher schon als musikalisches Kabarett. Aber man muss gar nicht nach Amerika schweifen, um auch hier eine Tradition aus­zumachen: Sie ist in Deutschland leider etwas vergessen, aber liegt, neben gewissen Spielarten des Krautrock, in so erstaunlichen Werken wie „Trips und Träume“ oder „Der Jesuspilz“, die Bernd Witt­hüser und Walter Westrupp Anfang der Siebzigerjahre aufnahmen. Interessanterweise formierten sich Witthüser & Westrupp in Essen – wo auch die Düsseldorf Düsterboys ansässig sind. Vielleicht ist also auch etwas vom Geist der legendären Essener Songtage 1968, die ja Pop, Folk, Chanson und Kabarett ver­banden, auf die Düsterboys über­gegangen.

Gewitzter Anspielungsreichtum und heiliger Ernst

Ein Bindeglied zu den jungen Musikern Anfang dreißig könnte aber auch die deutschsprachige Popmusik des jüngst verstorbenen Kristof Schreuf und seiner Band Kolossale Jugend sowie die darauf fußende Hamburger Schule sein. Wie etwa der Tocotronic-Sänger Dirk von Lotzow mit seinen zuletzt immer ab­gründiger werdenden Sprachbildern sind auch die Düsterboys einer ge­wissen Gefahr der koketten Lyrik ausgesetzt. Andererseits stehen sie mit einer Chuzpe, die im Gegensatz zu den furchtbaren Texten heutigen deutschen Mainstream-Pops beeindruckt, zum Beharren auf der zu­geflogenen Zeile, so sperrig sie sei.

Wollte man noch weiter zurückgehen, könnte man aber sogar gewisse Anklänge an den Expressionismus und den Dadaismus bei den Düsterboys heraushören: „Lavendeltreppen führen zu deinem Haus / Und auf der anderen Seite wieder raus.“ Der Vorteil: Das wird nicht wild deklamiert, sondern über einem formvollendeten Gitarrenzupfmuster mit schöner Me­lodie gesungen.

Eine fast klassische Ballade

So ironisch womöglich der An­satz, so kurios die Kombinationen von Renaissancemusik und Samba, so gut ist doch das Händchen dieser Musiker für eingängige Melodien. Ein Lied, das genau diesen Umstand aufspießt, ist „Ab und zu“. Darin heißt es: „Wenn du bereit fürs Radio bist / Dann bin ich still. / Dann weiß ich ganz genau, was ich nicht will.“ Der Witz dabei ist: Die Musik belügt diese Aussage auf das Schönste, als fast schon klassische Ballade im Stil eines spanischen Revolutionsliedes vermag das Stück die Hörer völlig zu umspinnen bis zur emotionalen Wehrlosigkeit. Es sind nicht zuletzt Lieder der Zweisamkeit, die dieses Album ausmachen: einmal der des selbstreflexiven Sängerduos, zum anderen aber auch mit einem an­gesprochenen „Du“, das vage bleibt, aber mit Liebe bedacht wird. Die Kritikerin der „Zeit“ fand dafür den Begriff „Dada-Minne“, den wir dankbar aufgreifen und gern zu seiner Verbreitung beitragen möchten.

Mehr zum Thema 1/

Ein wirkliches Kunststück aus gewitztem Anspielungsreichtum und heiligem Ernst gelingt den Düster­boys dann noch mit dem Song „Das erste Mal“, der wie eine Antwort auf Wolf Biermanns „Du, laß Dich nicht verhärten“ klingt und damit in den Liederkanon gehört.

The Düsseldorf Düsterboys: „Duo Duo“. Staatsakt (H’Art)