Christopher Rüping, 37 Jahre, zählt zu den spannendsten Theaterregisseuren seiner Generation. Seine Inszenierungen werden von vielen oft sogar mehrmals besucht. Nach einem Regiestudium in Hamburg und Zürich inszenierte Rüping in Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Hamburg, ehe er Hausregisseur an den Münchener Kammerspielen und seit 2019 am Schauspielhaus Zürich wurde. Zweimal war er Regisseur des Jahres und wurde mit dem Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ und dem österreichischen „Nestroy“ ausgezeichnet. Mit seinen Inszenierungen „Das Fest“ nach dem gleichnamigen Film, Brechts „Trommeln in der Nacht“, dem zehnstündigen Antiken-Projekt „Dionysos Stadt“, dem Familiendrama „Einfach das Ende der Welt“ und seiner Dante-Adaption „Das neue Leben – where do we go from here“ wurde er fünfmal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Zurzeit probt er in Hamburg am Thalia Theater die Adaption des Romans „Noch wach?“ von Benjamin von Stuck­rad-Barre (Premiere am 8. September).

Ihre Inszenierungen beginnen oft damit, dass die Schauspieler das Publikum direkt anreden, das Thema nennen, eine Frage stellen – und ehe man sich versieht, ist man in einen Theaterabend hineingerutscht. Ist das ein Trick?