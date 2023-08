So eine schöne Oper, so verhunzt!“ Das Regieteam um Christoph Marthaler wurde für Verdis „Falstaff“ kräftig ausgebuht, der Schlussapplaus, auch für die Musiker, drohte fast zu versiegen. Was war geschehen? Ein Opernregisseur mit Gespür für musikalisches Timing, auch für sängerische Konzentration, begreift Giuseppe Verdis letzte Oper — immerhin erst 1893 uraufgeführt — als Werk über Desillusion.

Und ist damit ganz nah beim Komponisten! „Falstaff“ spielt mit Reminiszenzen an große Gefühle, doch leidenschaftliche Aufwallungen, ob in Arien, Duetten, ob zart oder klagend, glücklich oder verzweifelt, finden wir quasi nicht. Die tragenden Säulen in Verdis populären Meisterwerken – grenzüberschreitende Liebe in „La Traviata“, Vater-Tochter-Liebe in „Rigoletto“ und „Simone Boccanegra“ –, jenes unverwechselbare Pathos, auf dessen Flügeln Verdi den passionierten Gesang, die große Geste im Orchester entfaltet hat, ist in „Falstaff“ einem völlig anderen Ton gewichen. Der komponierte Dialog ist knapp, fast lakonisch, dabei meisterhaft instrumentiert. Mit viel Sorgfalt haben Verdi und sein Textdichter Arrigo Boito Shakespeares Wortspiel-Stück „The merry wives of Windsor“ in eine „commedia lirica“ überführt, in der nicht selten neun Personen zugleich singen.

Desillusion wörtlich genommen

Unüberhörbar ist der materialistische Zug der Hauptfigur Falstaff, dessen Hauptsorge seinem unersättlichen Bauch gilt — eine Steigerung des nihilistischen Credo von Jago in „Othello“. Die „Ehre“ wird jedenfalls höhnisch in die Wüste geschickt. Und wenn ihm seine Zeitgenossen übel mitspielen, findet Falstaff Trost im Wein — von Verdi mit einer so warm empfundenen Harmonie unterlegt, als wäre es echter Trost eines geliebten Wesens.

Der Gedanke der Desillusion wird auf der Bühne beim Wort genommen. Irgendwo in Amerika dreht ein Team eine Falstaff-Geschichte. Im Hintergrund übereinander geschichtete Felsen aus bemaltem Gips, im Vordergrund eine Fahrspur für den Kamerawagen (Bühne und Kostüme Anna Viebrock). Assistenten laufen mit Skript durch die Szene. Ein Mädchen für alles versorgt Falstaff mit Tabletten und anderen Drogen, um die stressigen Stunden beim Dreh durchzustehen.

John Falstaff selbst ist eine Diva, darauf hatte zuvor schon die Jugendversion, das „Operncamp Falstaff“, in einer feinen Aufführung in der Universität Salzburg abgehoben (Musikalische Leitung Anna Handler). Bei der Premiere im Großen Festspielhaus spielt der ausgezeichnete, sängerisch als indisponiert angekündigte Gerald Finley den grantigen Sir John, ein nicht unattraktiver Typ wie Sean Connery in seinen besten Jahren. Exemplarisch für Finleys großartiges, durch präzise Lakonie geprägtes Spiel ist die Szene mit Mrs Quickly, der Abgesandten aus dem weiblichen Lager (durchsetzungsstark: Tanja Ariane Baumgartner). Mit ebenbürtiger Intelligenz legt sie ihm die schmeichelnde Leimrute aus: „Ihr seid ein großer Verführer!“ Daraufhin antwortet er schlicht und wahrheitsgemäß: „Ich weiß“, aber eben nicht so, wie es ein jovial polternder Bariton mit künstlichem Bauchumfang singen würde, sondern mit sparsamer Geste und zufriedenem Grinsen.

Unermüdlich akrobatisch

Ähnlich psychologisch durchtrieben der Dialog mit dem braven Bürger Ford, dem Falstaff Hörner aufsetzen will; zwei Männer unterhalten sich mal ganz offen auf zwei Campinghöckerchen an der Rampe. Auf der anderen Bühnenseite ereignet sich derweil eine der lustigsten Szenen überhaupt, wenn der Regieassistent mit Schlaghosen und Wuschelhaar jenen Wäschekorb ausprobiert, in dem Falstaff später ins Wasser geworfen werden soll. Unermüdlich und akrobatisch übt er, seinen jungen schlanken Körper in den Weidenkorb zu falten. Er bringt verschiedene Korbmodelle und probiert schließlich noch den Sturz in den Swimmingpool.

Doch all die schönen Vorbereitungen führen zu nichts. Falstaff, auch als Darsteller eine Diva, will bei dieser Filmszene nicht mitmachen. Warum in einer so ausgezeichneten stummen Slapstick-Szene bei den Leuten, die später buhen werden, sich nicht ein wenig die Lachmuskeln regen, ist ein Rätsel. Ist es die Sehnsucht nach einer „schönen Oper“ von Verdi? Der Männerdialog Ford/Falstaff läuft ja weiter, er wird nur wie aus dem Off bizarr kommentiert.

Zugleich bricht die Ordnung am Filmset zusammen, und die Beziehungen der Darsteller untereinander verselbständigen sich. Der große Eifersuchtsmonolog von Ford (robust: Simon Keenlyside) hat etwas so bedrohlich Existenzielles, dass ihm mit Scherz und Ironie nicht beizukommen ist. Selbstmitleid vermischt sich mit Abscheu vor der Ehefrau, ja vor allen Frauen. Verdi bürdet hier dem Ehrenmann Ford einen musikalischen Ausdruck auf, der in seiner dunklen Tragik — das wunderbare Hornmotiv, die starken Unisono-Gesten der Streicher — aus „Othello“ oder „Simone Boccanegra“ zu kommen scheint. Die Musik klingt nicht komisch distanziert, sondern echt „durchlitten“.

Anders liegt der Fall bei Alice Ford, der vermeintlich ungetreuen Gattin. Ihr „Liebeslied“, wenn sie an Falstaff denkt, ist gespielt, doch gibt ihr Verdi einen musikalischen Ton — cantabile, dolcissimo —, der an ernst gemeinte lyrische Ergüsse erinnert. Und so, wie Elena Stikhina den kurzen Tagtraum mit ihrem mühelos in die Höhe steigenden Sopran singt, könnte man auf den Gedanken kommen, dass eine solche Romanze mit Ford eben nicht möglich gewesen war.

Die reichhaltige, von Ingo Metzmacher und den Wiener Philharmonikern so präzise musizierte Produktion mag eine Spur überinszeniert sein, doch für die Offenheit gegenüber neuen Gedanken auf Basis des Werkes kann man dankbar sein.