Zum Tod von Christoph Biller : Ein Leben für den Thomanerchor

Als das Radio sich für geistliche Musik, die heute als zu voraussetzungsreich, bildungslastig und exklusiv gilt, noch nicht schämte, hörte Christoph Biller, Pfarrerssohn aus Nebra, dort den Thomanerchor singen. Der Fünfjährige war in seiner Kinderseele so tief davon angerührt, dass er unbedingt in den Chor wollte. Vier Jahre lang verfocht er diesen Wunsch so hartnäckig, bis seine Eltern ihn ihm erfüllten.

Unter der Leitung von Erhard Mauersberger und Hans-Joachim Rotzsch sang Biller im Thomanerchor Leipzig, lernte schon als Chorpräfekt das Dirigieren, studierte Orchesterleitung bei Rolf Reuter und Kurt Masur sowie Gesang an der Leipziger Musikhochschule. Elf Jahre lang leitete Biller den Leipziger Gewandhauschor bis er 1992, nach einer unseligen Diskussion über etwaige Stasi-Verstrickungen von Rotzsch, der Nachfolger seines Lehrers und damit der sechzehnte Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach wurde.

Biller begriff den Thomanerchor wieder stärker als Ensemble der Kirchenmusik, was in der DDR in dem Maße nicht möglich gewesen war, führte die Motette in der Thomaskirche wieder ein und integrierte die Auftritte des 1212 gegründeten Knabenchores in die Liturgie des lutherischen Gottesdienstes. Auch die zyklische Aufführung von Bachs Kantaten wurde nun wieder an den Sonntagen des Kirchenjahres ausgerichtet, auf die sie bezogen waren. Interpretatorisch setzte Biller die Arbeit seines Vorgängers fort, führte den Chor – der im Vergleich zu Bachs Zeit stark gewachsen ist – allerdings in ersten, kleinen Schritten behutsam an die historische Aufführungspraxis heran.

Mehr zum Thema 1/

Biller litt an einer schweren neurologischen Krankheit, die seinen Bewegungsradius mehr und mehr einschränkte. Hinzu kamen, wie er selbst öffentlich gemacht hatte, schwere Depressionen, die er auch künstlerisch zu verarbeiten suchte mit der Eigenkomposition „Hiobs Botschaft“, die er dem Thomanerchor widmete. Sein Amt musste 2015 krankheitshalber niederlegen. Wie seine Familie jetzt mitteilt, ist Georg Christoph Biller am Donnerstag „friedlich eingeschlafen“. Er wurde 66 Jahre alt.