Schreker-Oper in Berlin : Wir bleiben lieber ledig

Franz Schrekers Oper „Der Schatzgräber“ ist ein spätes Märchen. Der Dirigent Marc Albrecht lässt an der Deutschen Oper Berlin die Musik dazu funkeln. Doch der Regisseur Christof Loy glaubt an kein gutes Ende mehr.

Der Erste Weltkrieg hat seinerzeit, neben anderen das neunzehnte Jahrhundert prägenden Kulturgütern, auch der romantischen Märchenoper den Garaus gemacht, und Franz Schrekers „Schatzgräber“ ist ihr bitterer Abgesang: Aller Zauber, alle Wunder und alles Verwundern führen allenfalls ins finale Elend. Schreker selbst reichte noch einige weitere Legendenstücke nach, die der aufgekratzten Betriebsamkeit der Weimarer Jahre zunehmend weniger zu sagen hatten. Doch der Riss ist schon in diesem 1920 uraufgeführten Stück unheilbar, weil der Zerstörung der alten Träume keine neue Utopie mehr gegenübersteht, sondern das ganze Desillusionierungswerk nur noch auf die platte Kleinbürgerweisheit hinausläuft, dass unrecht Gut nicht gedeihet.

Was ja erstens leider nicht stimmt, wie unzählige auch gegenwärtige Beispiele beweisen; aber zweitens und umso mehr keine besonders prickelnde gedankliche Herausforderung darstellt. Auch Christof Loy hat in seiner Arbeit für Berlins Deutsche Oper den Stein der Weisen nicht gefunden. Sie bleibt, in Johannes Leiackers aufklotzend unbehaglichem, schwarz marmoriertem Gründerzeit-Prunkbühnenbild, meist in kultiviert skeptischer Halbdistanz, die sich allzu gut mit der Unvollkommenheit alles Menschlichen auskennt. Man wäre gern hoffnungs- oder wenigstens gefühlvoll, glaubt aber selbst nicht recht dran; eine verzagte Unentschiedenheit, die nicht nur nahezu alle Figuren des Stückes durchdringt, sondern ebenso die Tonlage der Inszenierung insgesamt. Die lange zentrale Liebesszene trägt das Misstrauen der Regie gegenüber vielleicht enttäuschten, aber wenigstens im Ansatz echten Gefühlen schon dadurch überdeutlich in sich, dass die beiden Beteiligten, fern jeder Intimität, in ein quer und queer durcheinandergeschlechtliches, gnadenlos armseliges Orgiengewürm und -gewühl quasi eingebettet werden; wenn dergleichen wo schon nicht Liebe, sondern wenigstens erfüllter Sex sein soll, dann wäre ein lebenslanges Keuschheitsgelübde vielleicht doch keine schlechte Variante.

Der Regisseur hält sich letztlich eher an Schrekers Libretto, in dessen mächtig aufgehenden Sauerteig der Künstler „Lohengrin“-, „Tristan“- und „Ring“-Anklänge eingebacken hat und dessen schwülstige Wortkaskaden die Diskrepanz zwischen Behauptung und Faktenlage ständig zuschaufeln wollen, ohne sie wirklich verdrängen zu können; weniger an seine selbstverzückte, in funkelnd irisierenden Harmonien blühende und verdämmernde Musik, die wenigstens noch im Konjunktiv von Glückserwartungen und autosuggestiven Träumereien singen kann. Die immerhin hatte in Marc Albrecht am Pult und im Orchester des Hauses sehr gute Anwälte, bei denen die Erfahrung des Dirigenten und die erzielte Delikatesse der Klangmischungen auch die Sänger sensibel einbettete und mitnahm.

Unter den größeren Solopartien war es dann bezeichnenderweise am ehesten die von Michael Laurenz mit tiefer, bisweilen in schrillen Sarkasmus kippender Melancholie gestaltete Narrenfigur, die ihre Integrität wahrte: einer, der schon qua Amt alle Illusionen hinter sich hat und gerade deswegen zu Empathie, Offenheit und menschlicher Größe fähig bleibt. Schlüssig auch Thomas Johannes Mayers kraftstimmiger, zwischen verbitterter Beamtenhärte und Anflügen erotischer Aufwallungen zerrissener Vogt.

Schwieriger wird es mit dem Paar Elis und Els. Daniel Johanssons Barde – dank einer Zauberlaute auch der titelgebende Schatzgräber – irritiert durch eine fremd anwehende Kühle, die große Gefühle zwar rhetorisch aufruft, aber nie wirklich beglaubigt. Weil ihm seine Retter- und Beglückerrolle eher peinlich zu sein scheint, er das doppelte Liebesopfer der Frau – erst ihren Körper, dann den mit Mordaufträgen zusammengerafften Schmuck – wie ein Pfandleiher in Verwaltung nimmt und noch ihr Erlöschen eher als poetische Aufgabe denn als wirkliche Erschütterung wahrzunehmen scheint, gerät auch sein so schön hell leuchtender, in großen Bögen entfalteter Tenor in irritierender Weise neben das Geschehen, bleibt Theater auf dem Theater von freilich bester Qualität.

Els aber, die schon als Doppelmörderin auf die Bühne kommt, wird in Elisabet Strids Gestaltung nicht weniger problematisch: Man nimmt weder ihrem intensiven, in seinen besten Passagen spätinfantil tagträumenden, aber in der Summe wenig ausdifferenzierten Gesang noch ihrem hausfrauenhaften Habitus jene Mischung aus Kälte und erotischer Verlockung ab, die Schreker bei dieser Femme fatale vorgeschwebt haben dürfte. Ein gelegentliches Lupfen des Rocksaumes ist dafür jedenfalls nicht hinreichend, und erst am gefühlsseligen Ende – vor dem Scheiterhaufen gerettet, aber körperlich und seelisch komplett ausgehöhlt – fordert die Sängerin wirklich Ergriffenheit ein, kann sie auch erhalten und rettet damit, während die stumm bleibende Königin nur bella figura machen und müd-traurigen Überdruss verbreiten muss (beides gelingt der Tänzerin Doke Pauwels vorzüglich), letztlich auch die einzige weibliche Hauptrolle des Stückes. ­