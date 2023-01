Gerhaher über Mendelssohn : Im Elias höre ich nichts Jüdisches

Seit 2022 liegt die historisch-kritische Edition des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in fünf Bänden vor, herausgegeben von Christian Martin Schmidt. Die von Breitkopf & Härtel verlegte Ausgabe lässt ein berühmtes Werk in allen Stadien, Varianten und Fassungen bis ins Detail neu entdecken. Vom kommenden Donnerstag bis Samstag führt Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern das Werk erstmals nach der neuen Ausgabe in Berlin auf; der Bariton Christian Gerhaher singt die Titelrolle. Die F.A.Z. sprach mit ihm über das Werk, die identitätsstiftende Wirkung der Musik und die Hauptfigur: Elias.

Auch weil Mendelssohn schon zu Lebzeiten und erst recht danach, vor allem von Richard Wagner, antisemitisch verunglimpft wurde, hat man lange debattiert, ob man den „Elias“ als christliches oder jüdisches Werk verstehen kann. Ist der „Elias“ für Sie ein Werk, das eine religiöse Zugehörigkeit zum Christentum oder Judentum ausdrückt?

Für mich ist es eher ein dramatisches und ästhetisch relevantes Werk, das in einem künstlerischen Zusammenhang steht. Ich halte Mendelssohn auch nicht für einen besonders religiös motivierten Menschen, vor allem nicht im Zusammenhang mit seinem Werk. Ich sehe eher die interessante Entwicklung vom „Paulus“ hin zum „Elias“, von einem wirklich oratorischen Werk mit einem erzählenden und vielleicht auch deutenden Evange­listen hin zu einem rein dramatischen Werk, das sich durch die Handlung er­klärt, und nicht durch einen Kommentar oder eine Führung durch die Handlung. Ein spezifisch jüdischer Hintergrund be­steht höchstens in der Wahl des Elias, denn der Elias hat im christlichen Zu­sammenhang keine dem Judentum vergleichbar große Bedeutung.

Mendelssohn lehnte die Forderung seines Librettisten, Julius Schubring – „Elias muß den alten Bund zum neuen verklären helfen, das ist seine große geschicht­liche Bedeutung“ –, ab. Stattdessen blieb er eng am biblischen Original des Alten Testaments. Mendelssohn legt hier also kein christliches Bekenntnis ab und bleibt absichtlich offen.

Ja, es gibt die Stelle in einem Brief des Vaters, Abraham Mendelssohn, an seine Kinder, wo er die Bedeutung von Religiosität doch stark relativiert. Er sagt sinngemäß, sie seien zwar Juden aus der Fa­milie, und er hoffe, dass man weiterhin der Mutter und auch ihm gehorchen werde. Aber es spricht doch eher die Relativierung der Religiosität als Teil der Sozialisierung – und so ist die Familie ja auch zum Christentum konvertiert – aus seinen Worten als eine jüdische Identität.

F.A.Z. Podcast Bücher Neuerscheinungen und Klassiker – Schriftsteller und literarisches Leben ALLE FOLGEN

Ein weiterer Aspekt, der das Werk so offen und multiperspektivisch wirken lässt, ist seine Internationalität. Es wurde am 26. August 1846 in Birming­ham unter Mendelssohns Leitung urauf­geführt, in englischer Übersetzung. An den ersten „Elias“-Aufführungen in Deutschland im Oktober (Hamburg) und November 1847 (Berlin) konnte der schwerkranke Mendelssohn nicht mehr teilnehmen. Wie unterschiedlich sind die deutschen und englischen Textfassungen, ihr Zusammenklang mit der Musik?

Von meinen englischen Kollegen kenne ich die Auffassung, dass sie dieses Werk eigentlich als englisch empfinden, und wenn sie es auf Deutsch zu singen haben, dann sagen sie, es sei eine Kuriosität, das Werk in der deutschen „Übersetzung“ zu singen. Ich hingegen empfinde es als zutiefst deutsches Werk, das zunächst deutsch konzipiert wurde und erst dann englisch übersetzt worden ist. Dazu gibt es auch eine Anekdote: Im deutschen Text singt der Chor an einer Stelle „aber der Herr Israels schläft und schlummert nicht“, im Englischen heißt es da „sleeps and slumbers not“ – man scherzt, in den meisten Konzerten und Aufnahmen statt­dessen „sleep, sand, slumber, snot“ zu hören, so als würde man sich über den Text lustig machen. Das ändert aber na­türlich nichts an der Identifikation der an romantischen Oratorien armen Engländer mit diesem Werk.

„Elias“ spielte auch im Dritten Reich – trotz oder gerade wegen des Spielverbotes für Mendelssohns Musik – eine große Rolle. So erklangen mehrere Aufführungen im Jüdischen Kulturbund in Berlin noch bis 1937, auch in den besetzten Niederlanden konnte man noch 1941 ei­ne Aufführung organisieren: ein Werk, mit dem man sich auch und vor allem in Krisenzeiten identifizieren konnte – si­cher hörte man das Werk als jüdisches Werk eines deutschen Juden. Ist diese Musik so stark, dass sie das kann, oder liegt das an der Thematik?