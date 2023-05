Es gibt Sänger, die – wie Lauritz Melchior oder Carlo Bergonzi – als Baritone begonnen, ihre Identität aber im Tenorfach gefunden haben. Es gibt Sänger mit amphibischen Stimmen wie Ramón Vinay, die Bariton- und Tenorpartien singen. Es gibt Tenöre wie Plácido Domingo, die nach fünf Jahrzehnten zu Bariton-Partien ausweichen (müssen), aber nicht ins tiefere Fach wechseln, sondern weiterhin tenoral klingen. Es gibt andere, die, wie Jonas Kaufmann, ihre Stimme abdunkeln und in der hohen Lage die Leuchtkraft (italienisch: squillo) verlieren; es gibt weitere wie Juan Diego Flórez oder Lawrence Brownlee, die in stratosphärischen Lagen unterwegs sind.

Und es gibt einen Borderliner: Michael Spyres. In seiner Karriere habe er „ein breiteres Rollenrepertoire erkundet als fast jeder andere Sänger“. Unbescheiden? Das braucht er nicht zu sein. Wie keiner zuvor sprengt er alle Kategorien des Fachs Tenor. Vor einem Jahr hat er die Frage „Was ist ein Baritenor“ mit einer verblüffenden CD beantwortet: Er hat die bis zum D2 reichende Arie des Postillon von Lonjumeau und die vielen hohen Cs des Tonio in „La fille du régi-ment“ strahlen lassen; hat den meilenlangen, tief liegenden Koloratur-Parcours in Idomeneos „Fuor del mar“ durcheilt und Bariton-Arien von Rossinis Figaro, Verdis Luna („Il trovatore“) und des Tonio („Pagliacci“) gesungen. Wohlgemerkt: mit einer Stimme, deren Register organisch verbunden sind.

Auf seiner neuen CD widmet sich der Amerikaner einem anderen Rätselwesen: dem „Contra-Tenor“. Der Begriff ist zwar aus der Musik der Renaissance und des Mittelalters bekannt, wird aber nicht als „Fach“ in der Oper genannt. Zu diesem Typus gehörten Sänger wie Francesco Borosini, Angelo Maria Amorevoli, Annibale Pio Fabri und Gregorio Babbi, die in den Opern von Händel und Hasse, Leonardo Vinci, Nicola Porpora, Domenico Sarro, Baldassare Galuppi und Gaetano Latilla das „goldene Zeitalter der barocken Gesangskunst: des Belcanto“ (Rodolfo Celletti) einleiteten.

Einige dieser Sänger seien sogar, so behauptet Spyres in seinen Annotationen, die „rival tenor super-stars“ von Kastraten wie Velluti und Farinelli gewesen. Sie hätten gar wegen der „übermenschlichen Ausdehnung“ von dreieinhalb Oktaven den „Glanz der Kastraten überstrahlt“ und, „Virilität und Kraft mit Süße und Schönheit verbindend“, eine „Symbiose von Männlichkeit, Virtuosität und Dramatik“ geschaffen. In welchen Rollen soll das wohl geschehen sein? In den Studien zu den Opern Händels oder in der „Geschichte des Belcanto“ von Rodolfo Celletti heißt es, dass der Ambitus dieser Sänger zwischen kleinem C (auch großem H) und A1 lag – wie es auch bei Mozart noch der Fall war.

Auch wenn Spyres diese Grenzen hier selten – nur für die eine oder andere Durchgangsnote in Passagen – überschreitet: Er lässt staunen über ein Virtuosentum, das ein unerschöpfliches Arsenal an Formeln – schwindelerregende Koloraturen, Arpeggien, Triller, Doppelschläge, Mordente, messa di voce, Melismen, weite Sprünge – in den Dienst der musikalischen Expression (im Gegensatz zur Affekt-Imitation von Ausdruck) stellt. Eines der spektakulären Beispiele ist die Allegro-Arie des Segeste aus Johann Adolf Hasses „Arminio“: „Solcar pensa in mare sicuro“, geschrieben für Angelo Amorevoli, den „virtuosesten Tenorbaritonisten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts“ (Rodolfo Celletti in „Geschichte des Belcanto“). Die Noten der Arie sind im Internet zu finden. Es ist eine der beliebten Sturm-Arien, in denen schier aberwitzige Figurationen für die Darstellung eines Naturgeschehens gebracht werden: Achtel- und Sechzehntelketten, Zweier- und Dreier-Notengruppen sowie drei Dutzend Triller. Spyres, begleitet von Il pomo d’oro unter der Leitung von Francesco Corti, hat ein bewunderungswürdiges Gespür dafür, für die bis zum B reichende Arie auch hell-tenorale Farben in seiner dunklen Stimme zu finden. Ebenso sicher die Platzierung in der Region um das Schlüssel-C selbst im raschesten Passagenwerk. Auch die Verbindung von Laufpassagen mit Trillern gelingt bravourös.