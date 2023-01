Schostakowitsch in Hamburg : Inmitten der Körpermusik endlich Seelengesang

Camilla Nylund debütiert in Hamburg herzbewegend in Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“. Auch Kent Nagano führt das Orchester zu einer Glanzleistung. Nur die Regie weicht den Fragen des Stücks aus.

Unterm Rock, befühl mal! Kneif sie! . . . Was für ein Euter, das sind mal Euter! So ein zartes Fleisch! Drück, drück. . . . Aus solch einem Arsch macht man Frikadellen. Dem einen den Euter, dem andren den Arsch.“ Eine Szene aus dem heutigen russischen Alltag, wie von Irina Rastorgujewa in ihrer eigenen Leiderfahrung – „Wo die Gewalt zu Hause ist“ (F.A.Z. vom 28. April 2022) – geschildert?

Nein, die so betextete Vergewaltigung einer Frau durch mehrere Männer ist die zweite Szene aus Dmitri Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth von Mzensk“. Der Antwort auf die Frage, wie dies in unserer Zeit gesteigerter Empfindlichkeit noch auf die Bühne gebracht werden kann, ist die aus Russland gebürtige, seit zwanzig Jahren in den USA tätige Filmregisseurin Angelina Nikonova bei ihrer Inszenierung in Hamburg ausgewichen. Die Köchin wird in ein mit Nudeln (oder Sauerkraut?) gefülltes Glas gesteckt. Das Treiben enthemmter Männer gerät zu einer von quälend-fröhlicher Musik unterlegten Posse, die in der Inszenierung an der Hamburgischen Staatsoper ohne Bezug zum Drama bleibt, das als Folge solcher Geschehnisse entsteht.

Die Hauptfigur, Katerina Ismailowa, leidet unter der Tragödie einer Ehe mit einem liebesunwilligen (unfähigen?) Kaufmann. Sie vergiftet ihren Schwiegervater, der ihren Ehebruch entdeckt hat; ermordet gemeinsam mit ihrem Liebhaber Sergej, der an dem wüsten Treiben beteiligt war, den Ehemann und wird nach Sibirien verbannt. Von Sergej mit einer jüngeren Strafgefangenen betrogen, stößt sie die Rivalin ins Wasser und stürzt hinterher. Dieser in der Novelle von Nikolai Leskow, der literarischen Quelle, nüchtern erzählten Geschichte von Liebe und Verbrechen, Leidenschaft und Mordlust hat Schostakowitsch einen neuen Dreh gegeben. Die Mörderin wird zur tragischen Heldin in der „grauenhaften Umgebung“ der satirisch gezeichneten Kaufmanns- und Krämerwelt.

Die Ambivalenz dieser durch ihre Thematik und ihre Wirkungsgeschichte berühmt-berüchtigten Oper – nach dem Bann durch Stalin: „Chaos statt Musik“ heiliggesprochen – wird von der Regie zum Verschwinden gebracht. Gerade weil sie verstehe, „dass die russische Kultur ein Ziel der Politik geworden ist“, erklärte die Regisseurin, halte sie es für „ein Verbrechen, Politik und Kunst zu vermischen“. Daran hat sie sich, die Handlung szenisch eins zu eins buchstabierend, strikt gehalten und damit alle quälenden Gegenwartsbezüge der „tragisch satirischen Oper“ aufgehoben – etwa die Entsprechung der Vergewaltigungsszene zu der folgenden, in der Katerina von Sergej übermannt wird. Die „Begleitmusik“, an die hundertzwanzig Takte mit wüsten Affektgeräuschen, ist nichts anderes als die akustische Visualisierung eines einvernehmlichen und doch gewaltsamen Beischlafs. Immerhin, für den längst erschlafften Reizwert dieser Szene hat die Inszenierung eine ebenso sinnige wie sinnliche Lösung gefunden. Auf einem heruntergesenkten Spiegel sind die Musiker bei diesem pornophonischen Treiben zu sehen, das mit dem Posaunenglissando als Metapher für das Erschlaffen von Sergejs bestem Teil endet.

Mord im Galopp

Aber es war nicht einmal der Versuch der Regisseurin zu erkennen, eine Entsprechung zu suchen zwischen Ambivalenz der Musiksprache mit ihren Zitatcollagen und dem szenischen Geschehen, gerade dann, wenn der Text durch die Musik konterkariert wird: wenn der Klagegesang Katerinas für den von ihr vergifteten Schwiegervater als Heuchelei erkennbar wird; wenn der geile Greis Boris in seinen Lusterinnerungsphrasen Richard Strauss’ Ochs von Lerchenau zitiert; wenn die Ermordung des Ehemanns zu einem Galopp vollzogen wird. In Katerinas Gegenwelt tummeln sich Klischeefiguren aus dem Arsenal banaler Komödien: der biedere Ehemann Sinowi, der scheinheilige Pope, der aufgeplusterte Polizeioffizier, der verwahrloste Bauer. Ebenso bedauerlich, dass die Darsteller ihre Parts auch gesanglich zu Nebenrollen verblassen lassen. Hinzuerfunden wurde eine neue Rolle: Vor dem vierten Akt tritt ein Priester oder Prediger auf, der sich vor einem Totenacker in einer Klagelitanei ergeht.

Überzeugend allerdings die Besetzung der zwei männlichen Hauptrollen. Der aus Belarus gebürtige Alexander Roslavets fand die Farben für die Grausamkeit und die Gier des Unholds Boris. Obwohl von der Regie unterfordert, konnte Dmitry Golovnin in der Partie des Sergej, die er schon in Frankfurt gesungen hat, überzeugen: mit einem dunkel-mattierten, kräftigen Macho-Klang. Leider war auch Camilla Nylund bei ihrem Rollendebüt als Katerina darstellerisch unterfordert, gerade wenn sie in der ersten Szene den Verzweiflungston unerfüllter Sehnsucht finden muss. Ein solcher Ton kann sich jedoch nur aus szenischem Fieber entwickeln. Auf schmerzlich-schönste Art aber wurde sie in den lyrisch-ariosen Szenen den Überzeugungen des Komponisten gerecht, „dass in der Oper gesungen werden muss“. Herzbewegend das Adagio im Finalakt – „Tief im Wald liegt ein See“ – als Vorahnung, dass sie durch den Liebesverrat Sergejs zur Verzweiflungsmörderin werden wird.

Der Jubel des Abends, durchbrochen von einigen Buhs für den szenischen Plattwitz auch des Bühnenbildes (Varvara Timofeeva), galt dem glänzend disponierten Orchester unter dem hochgespannten Kent Nagano. Die vielen steilen Effekte – das Posaunenglissando oder das Todesröcheln der Bassklarinette bei der Ermordung des Sinowi, das instrumentale Rülpsen und Seufzen zur akustischen Visualisierung körperlicher Vorgänge oder Zustände – wurden als virtuose Orchesterkür vorgeführt und genossen. Offen bleibt, was ein Zeitstück, das ohne Zeitbezug auf die Bühne kommt, uns noch angeht.