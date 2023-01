Plädoyer für Calderón : Spielt doch bitte diese kosmische Komik

Zwar ist Calderón nicht wie Shakespeare nahezu ein deutscher Autor, aber er hat doch seit den ersten Übersetzungen von August Wilhelm Schlegel (1803 und 1809) hierzulande ein starkes Interesse erfahren: von Goethe und ­Eichen­dorff über Schopenhauer und Wagner bis zu Hofmannsthal und Ben­jamin, Kommerell und Curtius, um nur einige zu nennen. Henry Sullivan hat die Geschichte Calderóns in Deutschland nachgezeichnet. Das Interesse konzen­trierte sich vor allem auf den katholisch-gegenreformatorischen Autor von Stücken wie „Das große Welttheater“ oder „Das Leben ist Traum“, die theologisch und philosophisch bewandert von der Unterscheidung zwischen Gut und Böse im Horizont von göttlicher Vorsehung und menschlicher Willens­freiheit oder zwischen Traum und Wirklichkeit, Sein und Schein im Horizont von Sophistik und Skepsis handeln. Im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert wurden große Teile seines umfangreichen Werks ins Deutsche übersetzt. So zeigte sich, dass Calderón auch viele Komödien geschrieben hat. Außer „Die Dame Kobold“ haben diese aber hierzulande neben den Typen­komödien Molières oder den Verwicklungskomödien Shakespeares keine sonderliche Fortune gehabt.

Soeben jedoch hat Simon Kroll in der Edition Reichenberger eine zweisprachige Ausgabe einer dieser Komödien he­rausgegeben und mit kundigen Erläuterungen versehen: „Die Verwicklungen des Zufalls“, entstanden um 1635. Ge­plant sind zwei weitere Bände, alle in der Übersetzung von Johann Diederich Gries aus dem neunzehnten Jahrhundert. An dem Stück lässt sich ein Grund für die mangelnde Rezeption zeigen: Calderóns Komik stellt hohe intellektuelle Ansprüche, vor denen deutsche Dramaturgen und Regisseure offenbar zurückscheuen.

Das Stück ist eine Mantel-und-Degen-Komödie mit den genreüblichen Verwicklungen, die in zwei Handlungssträngen entwickelt werden. In einem davon konkurrieren Felix und Diego, die einander nicht kennen, um dieselbe Frau, Leonor. Im anderen wirbt Juan um Elvira, die ihm ihre Identität unter einem Schleier verbirgt. Die beiden Handlungen ver­weben sich, weil Elvira die Schwester von Diego ist. Die komödientypischen Verwechslungen, Verwicklungen und Konflikte werden auf die Spitze getrieben, als alle Beteiligten in einem Haus zusammenkommen. Am Ende werden die Verwirrungen aufgelöst, sodass zum guten Schluss eine Doppelhochzeit gefeiert werden kann.

Es geht um Glücksspiel und Liebe

Der titelgebende Zufall verschafft ­dieser konventionellen Handlung eine ­zusätzliche Dimension und macht die Tiefenstruktur des Komischen erkennbar. Er wird in der Parallele von Glücksspiel und Liebe eingeführt. Die günstige Gelegenheit und das Glück des Zufalls sind für Spieler und Liebhaber gleichermaßen be­deutsam. Eine Ebene des Stücks sind die argumentativen Erörterungen, in denen die Verpflichtungen von Ehre und Liebe, Verwandtschaft und Freundschaft verhandelt werden. Diese Konflikte zwischen den Forderungen von Vernunft und Begehren, Logik und Erotik werden immer wieder durch ingeniösen Witz um­gangen, ohne doch dadurch gelöst zu werden. Das hält die Handlung in Gang. Vor allem ist das Ingeniöse hier und allgemein bei Calderón auch ein Grund für die Liebe. Juan hat sich in die Verschleierte verliebt, weil er noch nie eine Frau „von so reichem Geiste“ getroffen hat, die zudem „mit der Ehrbarkeit Gesetzen / alle Freiheit des Geschmackes“ verbindet. Die Spannung zwischen Gesetz und Freiheit wird durch das Ingenium aus­getragen.