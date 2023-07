Vor Abgesängen ist Vorsicht geboten, sie kommen meistens zu früh. Dennoch: ist Erl das neue Wagner-Zentrum? Anders als die Bayreuther Produktion im vergangenen Jahr hat Brigitte Fassbaender mit ihrer Inszenierung von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ darauf verzichtet, die auserzählte Tetralogie in unnatürliche neue Gussformen zu zwängen. Ihre Inszenierung ist stimmig, psychologisch tiefenscharf, kurzweilig und entschlackt, ohne platt zu werden. Igor Strawinskys Vorwürfe vom „rhetorischen Redeschwall“ und der „chronischen Aufgeblasenheit“ des „Rings“ werden hier entkräftet: Die 83 Jahre alte Fass­baen­der vermag es, Neues einzubauen und doch nah am Stück zu bleiben. 2024 wird der vollständige Zyklus im Haus der Tiroler Festspiele Erl zu sehen sein, zusammen mit den bereits aufgeführten Opern „Rheingold“ und „Walküre“ – gewissermaßen als Abschluss von Bernd Loebes Intendanz.

Der nämlich zieht sich nach dem Sommer 2024 aus Erl zurück und konzentriert sich wieder auf die Oper Frankfurt. Bestellt hat er das Haus in Erl gut, sodass sein Nachfolger, der als Intendant unerfahrene Tenor Jonas Kaufmann, von September 2024 an alles in bestem Zustand vorfinden wird. Loebe war 2018 an die Stelle des wegen Belästigungsvorwürfen unhaltbar gewordenen Festspielgründers Gustav Kuhn getreten und wurde – höchst unüblich – nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit gebeten, sich auf seine eigene Stelle zu bewerben (F.A.Z. vom 25. März). Ein offenbar abgekartetes Spiel, um mit Kaufmann mehr Glanz und Glamour in Erl zu installieren.

Junge Sänger brillieren mit Belcanto

Mit den beiden Wagner-Inszenierungen des „Siegfried“ und der „Götterdämmerung“ hinterlässt Fassbaender eine solide und detailreiche, wenngleich wenig überraschende Interpretation. Der „Ring“ hat in Erl Tradition. Wie breit und jung die Festspiele in diesem Jahr gleichwohl aufgestellt sind, zeigte ein Konzert mit jungen Sängern der Internationalen Meisterakademie in Neu­markt in der Oberpfalz. Die her­ausragenden Belcanto-Darbietungen – etwa von Maya Yahav Gour (Alt) und Andrew Hamilton (Bariton) – lassen keinen Zweifel, dass man von diesen Sängern noch viel hören wird.

Im Erler „Siegfried“ sieht Vincent Wolfsteiner als Titelheld in seiner beigefarbenen Pfadfinder-Weste etwas seltsam aus. Und so verhält er sich auch: ungehobelt und hemdsärmelig wirkt in Fass­baenders Inszenierung nicht nur er, sondern auch Christiane Libor als seine Geliebte Brünnhilde. Die Regisseurin verzichtet auf Pathos, sie setzt auf Psychologie. Die Figuren werden zu dem, was sie immer schon waren: Peter Marsh als Mime ist kein lächerlicher Zwerg, sondern ein Größenwahnsinniger mit kaltem Herzen, Manuel Walser als Gunther nur ein Möchtegern-Herrscher, Robert Pomakov als Hagen ein Bösewicht mit menschlichen Zügen. Und Wolfsteiners Siegfried ist kein jugendlicher Sozialrevolutionär, sondern ein unbeholfener, aber nahbarer Held. Egal, ob er mal eben Wotans Macht auf Erden beendet, en passant Libors Brünnhilde aus ihrem Schlaf erweckt oder zu neuen Abenteuern aufbricht und dabei sein Schwert Nothung vergisst – er scheint vom eigenen Tun wenig zu verstehen und luststolpert aus der einen Heldenszene zur nächsten.

Fassbaender selbst war einst der Inbegriff der schauspielenden Sängerin, davon lebt auch ihre Inszenierung. Simon Bailey als Wotan und Craig Colclough als Alberich sind dramaturgische Gegenparts – jener als zunehmend altersmilder Gott im Al-Pacino-Mantel, dieser, nach Gold und Ring geifernd, läuft bleich geschminkt erratisch umher und wirkt besonders abstoßend: eben Alberich. Auch bei Peter Marsh als Siegfrieds böswilligem Ziehvater Mime kann man geradezu hören, wie dem Zwerg bei Wotans dritter Frage seine Gesichtszüge entgleiten, so konturiert singt er die Klagen des Todgeweihten zum treibenden Accelerando des Festspielorchesters. Dass er dazu auf der Bühne noch einen Stuhl findet, den er schluchzend sich zur Seite ziehen kann, war wohl dem frühen dramaturgischen Zeitpunkt geschuldet. Denn wenn Mimes Höhle zunächst noch als eine Art Biedermeier-Bauernhof erscheint, so wird nach und nach das Bühnenbild von Kaspar Glarner immer karger, bis Libors Brünnhilde in diffus sphärischer Sarkophag-Atmosphäre unter fallenden Video-Schwebeteilchen allein mit Siegfried auf der Bühne liegt. Der Drache ist übrigens keiner: Glarner, der auch die Kostüme besorgt, steckt Anthony Robin Schneider als Fafner in einen futuristischen Darth-Vader-Aufzug, der Siegfried mit einem Flammenwerfer beschießt.