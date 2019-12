BR-Symphonieorchester : Dirigent Mariss Jansons gestorben

Aktualisiert am

Der Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Mariss Jansons, ist tot. Er starb in der Nacht zum Sonntag in seiner Petersburger Wohnung im Kreis seiner Familie. Jansons, der aus dem lettischen Riga stammte und zu den bedeutendsten Dirigenten weltweit zählte, sei im Alter von 76 Jahren gestorben, teilte eine Sprecherin der Wiener Philharmoniker am Sonntag mit.

Jansons war in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause. In Norwegen begann er als Chefdirigent der Osloer Philharmoniker, die er von 1979 bis 2000 zu einem internationalen Spitzenorchester formte, seine Weltkarriere. Er war Chefdirigent des Concertgebouworkest Amsterdam und leitete seit 2003 das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sein Vertrag dort sollte bis 2024 laufen.

Im Sommer 2020 sollte Jansons – wie jedes Jahr – auch eine Opernproduktion bei den Salzburger Festspielen leiten. Bereits im Juni dieses Jahres hatte er auf ärztliche Empfehlung seine geplanten Konzerte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bis Ende August abgesagt.