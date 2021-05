Birgit Minichmayr im Gespräch : Lieber Moll als Dur

Sie wollten früher Sängerin werden, stimmt das?

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Nein. Ich habe mal mit Operngesang angefangen, aber ich hatte auch mal Klavierunterricht und wollte keine Pianistin werden. Was mich wirklich interessiert hat, war Tanz, aber darin war ich nicht so gut. Ein Journalist hat mir auch mal erzählt, dass dieses Gerücht auf Wikipedia stünde, was aber so nicht stimmt. Ich weiß nicht, wer da rumschreibt.

Sie haben hin und wieder mal gesungen, aber nie ein ganzes Album aufgenommen. Wie war das jetzt?