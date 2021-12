Berufswechsel einer Sängerin : Tram statt Tremolo

Die gefragte Altistin Dina König gibt ihre Karriere auf, um in Basel Straßenbahnen zu fahren. Auch ihr Lebensgefährte, ein Weltklasse-Hornist, wird Straßenbahnfahrer. Was ist da los? Ein Tag auf Linie 14.

Morgennebel über Basel, 8.26 Uhr, Schichtbeginn am Aeschenplatz. Dina König steht am Gleis, friert ein bisschen und hält sich die Ohren zu. Denn gerade biegt ihr Arbeitsplatz ums Eck und quietscht ein ziemlich penetrantes Fis. Es könnte auch ein G oder F sein, ein absolutes Gehör hat König nicht, aber ein gut geschultes durchaus. Sie ist Altistin, sie war es zumindest, Expertin für Alte Musik: Barock, Renaissance, Spätmittelalter. Sie sang in Frankreich, Italien, Schottland, in Finnland, in Kanada. Karrierehöhepunkt: die Alt-Partie in Bachs Matthäuspassion bei einer Aufführung in der Berliner Philharmonie. Natürlich vor der Pandemie.

Gesangskarrieren gehen erst so richtig los, wenn man über dreißig ist, heißt es, da reift die Stimme aus. Dreißig wird Dina König erst Ende des Jahres, aber ihre Karriere als Sängerin ist schon wieder vorbei. Sie wollte es selbst so. Statt weiter zu singen, zu reisen und zu üben, fährt sie seit ein paar Monaten die Straßenbahnen der Basler Verkehrs-Betriebe, Vollzeit. Warum lässt jemand den Traumberuf Musikerin sausen, um Tram zu fahren? Wer Dina König einen Tag lang bei der Arbeit begleitet, lernt viel über einen Beruf, der zu oft zur Berufung verklärt wird – und so manches übers Straßenbahnfahren.