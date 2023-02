Es ist mir gleich, ob diese Welt mich liebt“, schrieb Bertolt Brecht in seinem Gedicht „Das zehnte Sonett“, in dem er sich vorstellt, mit großen Männern an einem Tisch zu sitzen: „und sähn sie mich nicht gern, ich ginge eben fort“. So steht es im ersten Entwurf. Aber dann hat sich Brecht die Sache anders überlegt. Einen gedeckten Tisch verlassen? Er? Nur weil er unerwünscht zu sein scheint? Kommt nicht in Frage! Also strich er die Zeile durch und schrieb: „Und kriegt ich nichts, ich ginge doch nicht fort.“ Schon besser, schon viel brechtischer. Bei dieser Linie sollte er bleiben.

Berühmt wurde seine Aufforderung an den Publizisten Karl Kleinschmidt: „Schreiben Sie, daß ich unbequem war und es auch nach meinem Tod zu bleiben gedenke.“ Aber bereits 1957, nur ein Jahr nach seinem Tod, schien er nicht mehr so unbequem, als dass man ihm in der DDR eine Gedenkmarke verweigert hätte. Motiv: Dichterkopf auf grünem Grund. Wert: zehn Pfennig.

Im selben Jahr erhielt John Heartfield den Nationalpreis der DDR. In einer seiner Collagen hatte Heartfield 1937 davor gewarnt, die Briefmarke als Agitationsinstrument zu unterschätzen: „Die Staaten benutzen die bunten Bildchen, die durch Millionen Hände gehen, zur Propaganda von Ideen und Dingen, die ihnen wichtig erscheinen.“ Bis Brecht auch der Bundesrepublik als wichtig genug erschien, um ihn mit einer Briefmarke zu ehren, dauerte es aber noch eine Weile.

Erst 1998, zu Brechts hundertstem Ge­burtstag, brachte die Deutsche Post eine Marke heraus, die noch heute durch ihre Hässlichkeit beeindruckt. Motiv: Dichterprofil auf weißem Grund. Wert: 1,10 Mark. Mittlerweile liegt die Zuständigkeit für Briefmarken beim Finanzministerium, das jährlich etwa fünfzig neue Marken herausbringt und dafür einen Programmbeirat und einen Kunstbeirat berufen hat.

Die jüngste Gedenkmarke im Wert von 85 Cent, die zu Brechts 125. Geburtstag am heutigen Freitag erscheint, zeigt auf orangem Grund ein Foto Brechts, eine Flüstertüte und ein Zitat: „Ändere die Welt: Sie braucht es!“ Der Satz stammt aus dem wohl umstrittensten Stück Brechts überhaupt.

Es handelt davon, dass aus Moskau kommende Agitatoren einen jungen Genossen getötet haben, weil er ihre Mission in China gefährdet hatte: „Er wollte das Richtige und tat das Falsche.“ Der Titel des Stücks ist also nichts anderes als die zynische Bezeichnung für einen Mord. Der Kontrollchor, eine Art Parteigericht, vor dem die Agitatoren ihre Tat rechtfertigen sollen, spricht die Täter am Ende frei – der revolutionäre Zweck heiligt das unmenschliche Mittel.

Brecht wurde unter anderem vorgeworfen, dass er zur Rechtfertigung der allerdings erst später einsetzenden stalinistischen Säuberungsprozesse beitrage. Der Bundesfinanzminister ehrt Brecht also, indem er an eine seiner größten Verfehlungen erinnert. Brecht selbst hatte für „Die Maßnahme“ ein Aufführungsverbot ausgesprochen, das bis 1997 gegolten hat.