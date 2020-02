„Rosenkavalier“ in Berlin : Dahin muss ich zurück! Und wär’s mein Tod

Der quiekende Orgasmus der zwei Oboen, verstärkt vom ersten und dritten Horn, interessiert den Dirigenten Zubin Mehta nicht mehr sonderlich. Er nimmt den orchestralen Beischlafnaturalismus von Richard Strauss im Vorspiel zu dessen Komödie „Der Rosenkavalier“ – die hornige Erektionsmetaphorik, die Schlüpfrigkeit einer Anweisung wie „die ganze Steigerung von hier ab durchaus parodistisch“ bis hin zur triolischen Ejakulation – mehr oder minder hin als eine unvermeidliche Üblichkeit. „Stürmisch bewegt“ ist das Dirigat des bald Vierundachtzigjährigen nicht. Philippe Jordan hatte hier am gleichen Haus, der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, vor gut zwanzig Jahren ganz auf jugendlichen Vitalismus gesetzt; Kirill Petrenko erspürte 2006 an der Komischen Oper Berlin die untergründige Nervosität, die Zerbrechlichkeit und Angst, die Aggression aller Figuren im orchestralen Gewebe.

Zubin Mehta aber will leise Abschied nehmen. Dass er nach seiner schweren Krankheit 2018 noch einmal den Weg zurück ans Dirigentenpult gefunden hat, ist ein Wunder. Er hat „die Schwäche von allem Zeitlichen recht spüren“ müssen, wie es die Marschallin im „Rosenkavalier“ singt, und das rückt ihn seelisch wohl nahe an diese Figur. Wo Strauss’ Musik in der Nachdenklichkeit verschollen geht, schaffen Mehta und die Staatskapelle Berlin – die bald 450 Jahre alt wird – die größten Momente des Abends.

Der kürzlich verstorbene George Steiner schrieb einmal über das Finale von Mozarts „Figaro“, dass die Musik sich dort für ein Theater jenseits des Dramas, jenseits menschlicher Handlungsmöglichkeiten und menschlichen Handlungssinns öffne. Genau diese Dimension interessiert Mehta an der Partitur: Er macht die Phasen zum Ereignis, wo Handeln nicht mehr hilft, eben wo die Marschallin das unaufhaltsame Vergehen der Zeit besingt und wo Sophie sich mit Octavian in einem Moment der Zeitlosigkeit verliert: „Wo war ich schon einmal und war so selig? Dahin muss ich zurück! Und wär’s mein Tod.“ In seiner Langsamkeit, seinem melancholischen Postvitalismus gerät Mehta der „Rosenkavalier“ – der hier übrigens völlig ungekürzt geboten wird – zu einer Komödie des inneren Taumels, einer Meditation über die Zeit und die Vergeblichkeit menschlichen Handelns.

André Heller, der Regisseur, der hiermit zum ersten Mal eine Oper inszeniert, versteht sich, anders als die Marschallin, mehr auf das Halten als auf das Lassen. Festhalten will er seine frühe Faszination für dieses Stück, für den Librettisten Hugo von Hofmannsthal und für Strauss, deren Porträts wie Objekte libidinöser Energie auf den Vorhang vor jedem Akt projiziert werden.

Sein „Rosenkavalier“ spielt 1917, sechs Jahre nach dessen Entstehung, als Abgesang auf die Belle Époque. Die Bühnenbildnerin Xenia Hausner hat sich für das Schlafgemach der Marschallin vom seidenreichen Japonismus um 1900 inspirieren lassen, für das Stadtpalais Faninals den blattgoldfetten Prunk der Wiener Sezession mit Gustav Klimts Beethovenfries gekrönt und aus dem Vorstadt-Beisl des dritten Akts ein orientalisches Palmenhaus gemacht. Das alles, auch die zeitlos-luxuriöse Kostümierung durch Arthur Arbesser, ist opulent und farbenfroh; die Bühne perfektioniert durch vorgestreckte Seitenflügel die ohnehin schon fabelhafte Akustik der Staatsoper so weit, dass man den Text der Singenden unglaublich deutlich versteht.