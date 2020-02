Berliner Gefängnistheater : Freigang nach Noten

Aktualisiert am

Freigang nach Noten: H. Peter Maier in der Rolle des Pizarro und Mitglieder des Gefangenenchors Bild: Thomas Aurin

Das Berliner Gefängnistheater aufBruch spielt „Fidelio“ in der Justizvollzugsanstalt Tegel. In seinem 250. Geburtstagsjahr ist zwar überall Beethoven zu hören – doch wohl nirgendwo so verzweifelt schön wie hier.