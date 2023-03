Im Berliner Radialsystem präsentierte Sasha Waltz am Wochenende ihren neuen Tanzabend „Beethoven 7“. An den Aufführungsbedingungen des Werks bei seiner Premiere kann man die Vorzüge und die Nachteile der Arbeit einer freien Choreographin studieren. Waltz kann die Lautstärkeregler für die der Siebten Symphonie Beethovens vorangestellte neue, live-elektronische Musik „Freiheit/Extasis“, ein Auftragswerk von Diego Noguera, so hochdrehen lassen, wie sie will. Und sie will sie hochdrehen lassen.

An öffentlichen Häusern müsste sie wahrscheinlich um jeden zusätzlichen Dezibel kämpfen. Im Radialsystem muss sie nur einen entsprechenden Aushang für das Publikum machen und Ohrstöpsel auslegen. Andererseits kann sie es sich finanziell nicht leisten, ihre neue, großartige Choreographie zu Beethovens Siebter in A-Dur, Op. 92, von einem Orchester begleiten zu lassen. Die von ihr verwendete, 2021 eingespielte Aufnahme von Teodor Currentzis und seinem Ensemble MusicAeterna auf historischen Instrumenten ist zwar phantastisch und sehr besonders – nicht nur, weil sie etwa zwei Minuten länger ist als Kirill Petrenkos 2020 veröffentlichte Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern. Sie ist auch dunkler gefärbt und kennt mehr Zwischentöne sowie, oft betont, mehr Extreme zwischen laut und leise.

Die Klangwolke, die sich in den Raum drückt

Dennoch fragt man sich, warum die Kommissarische Direktorin des Staatsballetts nach der Auflösung des Vertrags mit Waltz nicht darum gebeten hat, ihr trotzdem bis zum Antritt Christian Spucks eventuelle Projekte mit Orchester vorzuschlagen. Das tat 2021 statt ihrer der Fernsehsender Arte und lud Waltz aus Anlass des Beethoven-Jubiläums ein Jahr zuvor ein, in Griechenland für die Amphitheater-Bühne zu choreographieren. Mehr als den zweiten und vierten Satz schaffte Waltz damals aus Zeitgründen nicht. Dabei arbeiteten die Choreographin und der Dirigent Currentzis zusammen, daher die Verwendung seiner Aufnahme. Sie wird erst im zweiten Teil des Abends eingespielt. Im ersten Teil beginnt Diego Nogueras live-elektronische Musik als Klangwolke, die sich massiv in den Raum drückt wie ein Gewitter im Gebirge.

Die mystische, sphärenklanghafte Stimmung wird dramatisch unterstrichen durch den denkbar dichtesten Bühnennebel, der sich zäh und chemisch über der nur zweihundert Plätze fassenden Zuschauertribüne verteilt. Der schwarz ausgehängte Bühnenraum ist in Martin Hauks und Jörg Bittners aufregendes Zwielicht in Grautönen getaucht. Man soll das Raum- und Zeitgefühl verlieren, den Kopf in den Wolken. Auf die verschleierte Fläche treten Fabelwesen, Gestalten wie aus der antiken Mythologie mit aufgesetztem Pappmaché-Kopfschmuck – etwas zwischen Krone, Hut und Pferdehaupt. Sie zeigen zarte, wie unwillkürliche, halb animalisch, halb introspektiv anmutende Bewegungen, ein Schulterrollen, ein tastender Schritt. Kunstwesen, die im Nebel weiden.

Irgendwie gut: Man lässt es über sich ergehen

Erst nach einer mal zäher, mal schneller vergehenden halben Stunde lässt Nogueras Set Beats auf uns los. Dann aber steigert sich die akustische Wellenstärke so sehr, dass es alle in den Eingeweiden spüren. Die Bässe landen direkt im Bauch, als wäre man selbst zum Tanzen im Club, nur sitzt man passiv herum – ein ganz komisches Gefühl, das so über sich ergehen zu lassen, aber irgendwie gut.

Eine halbe Stunde braucht die Technik in der Pause, um den Bühnenraum von allem zu entkleiden. Durch die großen Fenster in den Backsteinwänden dringt Licht auf die Fläche, ohne dass diese Hervorhebung der Industriearchitektur zu romantisch wirkte. Die 13 Tänzer des Ensembles sind nun in sonnenlichtwarme, transparente Kleider und Hosen gehüllt, als würde ihre Aura manifest zum Leuchten gebracht.

Aus der Zeit gefallen wirken diese Kostüme, wie das ganze Unterfangen, plötzlich 2023 eine Beethoven-Symphonie zu choreographieren, und würde Richard Wagners auf den zweiten Satz gemünzte Beschreibung als „Apotheose des Tanzes“ noch so oft zitiert, und wäre es Beethoven noch so sehr um die Frage nach Revolution oder Restauration gegangen – es bleibt Musik des frühen neunzehnten Jahrhunderts, oft verwendet im Film und im Tanz.

Die durch und durch zeitgenössische, höchst individuelle Körperlichkeit ihres Ensembles holt diese Musik vom Bildungsbürgertum-Thron herunter und macht sie jedem Zuhörer zugänglich. Was bisher hauptsächlich mit Barockmusik große Erfolge feierte – das auch idiosynkratische, vollkommen freie Barfußtanzen zu Musik, die dafür nie vorgesehen war –, das erreicht Waltz mit Beethoven. Sie erweist sich als meisterhafte, überlegen strukturierende Choreographin, die ausgezeichnet und überraschend zu phrasieren weiß, die sich jede Bewegungsfreiheit nimmt und dabei aus einem tiefenerneuerten Vokabular zu schöpfen weiß, das unendliche Variationen zu kennen scheint.

Unfassbar klug gemacht ist dieses Stück in seinen Übergängen, Verzögerungen, seinem Parlieren und Flirten, seinem großen Ernst und seiner Paar um Paar demonstrierten Innigkeit. Es erlaubt einen geradezu intimen Zugang zur Musik, ohne sich je den starken Rhythmen zu ergeben oder anzudienen.

Die Choreographie geht herausfordernd und doch geradezu zärtlich mit der Musik um, sie ist so eigenwillig und aus der Zeit gefallen wie die Interpretation von Currentzis, ein Hybrid zwischen maximaler Einfühlung und maximaler, auch verspielter Freiheit gegenüber der Komposition. So kann es gehen. Und plötzlich versteht man auch den Zusammenhang mit der Musik des ersten Teils. Beethoven knallt genauso.