Aktualisiert am

Bei der Premiere des neuen „Jedermann“ spielen echte Klimaaktivisten eine Nebenrolle. Das hätte es gar nicht gebraucht, Zeitgeist liefert die Inszenierung auch so genügend.

Die wichtigste Frage vor der Premiere ist traditionell jene nach dem Kleid der Buhlschaft. So auch in diesem Sommer, wobei die Luft aus dem Thema entwich, als bekannt wurde, es handle sich um eine Hose. Genauer: eine Schlaghose aus korallenrotem Samt, darüber ein Hauch Bauchfreiheit, gefolgt von einem Mieder und einem Haarkranz von gelben Sonnenblumen. Ansonsten bietet der „Jedermann“ mit jedem Jahresring mehr Material für Erörterungen der Art: „Was sagt es über Tobias Moretti, dass er in drei Festspielsommern vier Buhlschaften verschlissen hat?“

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Dem Regisseur Michael Sturminger ist es nun bereits zum dritten Mal zugefallen, das Stück, mit dem Hugo von Hofmannsthal 1911 das Thema Ladung vor Gottes Gericht dem Volk zurückgeben und es dem „toten Wasser des gelehrten Besitzstandes“ entreißen wollte, zu inszenieren. Ein Verfahren, wie man es von Passionsspielen und Bauerntheatern kennt, nicht aber von Staatstheatern.