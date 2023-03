Das BBC Symphony Orchestra und der Rundfunkchor der BBC bei der Last Night of the Proms in der Royal Albert Hall 2015. Bild: REUTERS

Einmal in der Woche wirft der BBC-Hörfunk einen satirischen Rückblick auf die vorangegangen Tage. Das News Quiz wird stets von einer spöttisch verdrehten Nachricht eingeleitet, bevor die heitere Titelmelodie für Bläserensemble erklingt. In der letzten Folge bluffte der Quizmaster, dass die übliche Band wegen der BBC-Kürzungen bei der klassischen Musik für die Live-Vorstellung der Kennmelodie nicht mehr verfügbar sei. Er bedauerte, sie selbst mit Bratpfanne und Holzlöffel aufführen zu müssen, was er auch tat. Dann stellte er sich als Moderator vor, der kein einziges internationales Tor geschossen habe, das berechtige ihn wohl zu sagen, was immer er wolle.

Damit hatte er bereits zwei BBC-Meldungen in eigener Sache angesprochen: Den Krach um die politischen Äußerungen des BBC-Fußballmoderators Gary Lineker und die kläglich gehandhabten Sparmaßnahmen bei der klassischen Musik, die die komplette Streichung der international renommierten BBC Singers vorsehen, des einzigen professionellen Vollzeit-Chores des Landes, sowie eine Reduzierung der fest angestellten Musiker bei den drei englischen BBC-Orchestern um zwanzig Prozent. Die Zusammenlegung der BBC-Symphonie- und Konzert-Orchester werden befürchtet. Die Auswirkungen sind allein wegen des Vorbildcharakters unermesslich, wie namhafte Komponisten, Dirigenten, Musiker und Fachleute aus aller Welt in ihren Protestschreiben gegen den „kulturellen Vandalismus“ unterstreichen.

Im Beamten-Jargon behauptet die BBC mit ihrer neuen „Strategie“, „Qualität, Agilität und Wirkung“ priorisieren und die öffentlichen Mission des Senders auf dem Gebiet der klassischen Musik kräftigen zu wollen. Die vage Ankündigung, das gesparte Geld, das sich möglicherweise auf weniger beläuft als Linekers Gage von rund 1,35 Millionen Pfund im Jahr, teilweise in Bildungszwecke zu investieren, wird als hohle Beschwichtigung empfunden. Sie hat im Zusammenhang mit den radikalen Kürzungen der staatlichen Subventionierung des als elitär gebrandmarkten klassischen Musikbetriebs außerdem die Frage aufgeworfen, was diese Ausbildung bezwecken soll, wenn die Möglichkeiten zur Ausführung eines Musikerberufes derart schrumpfen.

Dabei gibt es kaum ein agileres Ensemble als die fast hundert Jahre alten BBC Singers. Von Renaissance-Motteten über A-Capella-Jazz bis zur ethnischen und zeitgenössischen Musik decken sie eine ungewöhnliche Breite auf einem Niveau ab, das nur professionelle Sänger zu bieten vermögen. Seit ihren Anfängen haben sie tausende von Kompositionen in Auftrag gegeben und uraufgeführt, darunter von Webern, Poulenc, Boulez und Birtwistle. Darüber hinaus engagieren sie sich, unter anderem mit kostenlosen Konzertauftritten, für ein vielfältiges Publikum. Dass dieser Chor aus zwanzig professionellen Sängern den letzten Auftritt vor der diesjährigen Proms-Saison haben soll, wird als besonders zynischer Schritt zur Abwendung öffentlichen Protestes benannt. Am Dienstag hatte eine Petition gegen die Streichung bereits 111 000 Unterschriften gesammelt.

In einem Brief an den BBC-Vorsitzenden prangern die Leiter der BBC Singers das chaotische Prozedere der Verantwortlichen an. Sie beschreiben den „aggressiven und konfrontativen“ Dialog mit der BBC-Führung; sie verweisen auf Angst und Paranoia, die in Eile und ohne sinnvolle Rücksprache getroffene „seismische Entscheidungen über die Zukunft der Körperschaft“ erzeugten; und sie sprechen von der „toxischen Kultur“ der jetzigen BBC, die im Arbeitsumfeld vom Generaldirektor abwärts Niederschlag finde. Die angeführten Beispiele zeichnen das verheerende Bild von Entscheidungsträgern, die ihre Axt kenntnis- und achtlos schwingen. Die aus dem Pop-Bereich beförderte Leiterin der Musikabteilung soll ein einziges Mal einem Proms-Konzert mit den BBC Singers beigewohnt haben.

Es wird behauptet, dass sich die Führungsriege insgesamt selten bei dem von dem Sender ausgerichteten Festival der klassischen Musik blicken lasse. Vor einigen Jahren gab es in der BBC-Eigensatire „W1A“ eine Folge darüber, „mehr mit weniger Orchestern“ zu machen. Dabei wurde erwogen, durch die Fusion des Scottish Symphony Orchestra mit dem National Orchestra of Wales eine neue „Celtic Symphonieta“ zu bilden. Über die Schreibweise von Sinfonietta waren sich die Planer nicht klar. Die Satire scheint jetzt Wirklichkeit zu werden.