Bayreuther Festspiele : Nibelungenhortgruppe

Ring hat lange Haare. Ring trägt Basecap und T-Shirt (goldgelb, immerhin). Ring geht in den Hort, den Nibelungen-Hort, als einziger Junge zwischen blondzopfigen Mädchen. Ring mag acht, neun Jahre alt sein. Alberich hat ihn entführt bei einer Poolparty, wo die drei Kindermädchen Woglinde, Wellgunde und Floßhilde – früher waren sie mal Rheintöchter, aber das spielt keine Rolle mehr – ihn nass gemacht haben, also den Alberich. Richtig ins Wasser geworfen und dann mit Handtüchern abgeklatscht. Ist doch klar, dass ihm das nicht gefallen konnte, vor allem dann, wenn man, also Olafur Sigurdarson, dabei auch noch singen muss. Man versteht kein Wort.

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Man versteht auch sonst nicht viel in diesem Bayreuther „Rheingold“, dem Vorabend zu Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ in der Regie von Valentin Schwarz. Das mag die Lawine von Buhrufen erklären, die nach dem Schlussakkord auf die Bühne zurollte. Es waren Buhs nicht aus Ärger über eine Provokation, sondern Buhs der Frustration. Alles blieb wirr und leer.