Bayreuther Festspiele : Meyerbeer nach Bayreuth!

„Wie wird es uns aber erscheinen, wenn das ungeheure Paris in Schutt gebrannt ist, wenn der Brandt von Stadt zu Stadt hinzieht, wir selbst endlich in wilder Begeisterung diese unausmistbaren Augiasställe anzünden, um gesunde Luft zu gewinnen?“, schwärmte Wagner in einem Brief an seinen Dresdner Freund Theodor Uhlig im Oktober 1850. „Das ungeheure Paris“ assoziierte Wagner mit seinen eigenen Misserfolgen und Demütigungen, vor allem aber mit der Gestalt von Giacomo Meyerbeer, der die Pariser Musikszene damals dominierte. Nur sechs Wochen vor diesem Brief hatte Wagner seine Schrift „Das Judentum in der Musik“ veröffentlicht. Diese Publikation wie auch seine einige Monate später erschienene Abhandlung „Oper und Drama“ trugen maßgeblich zu einer antisemitischen Stigmatisierung Meyerbeers bei. Es war ein geistiges „Anzünden“, das letztlich für lange Zeit zu einer fast vollständigen Auslöschung Meyerbeers, des bedeutendsten und erfolgreichsten Opernkomponisten seiner Zeit, aus dem internationalen Repertoire führte.

Das Verhältnis Wagner–Meyerbeer ist in der Musikgeschichte einzigartig. Meyerbeer hatte als erster renommierter Musiker Wagners Talent erkannt und ihn dann großzügig materiell und moralisch unterstützt. „Dieser ewig liebenswürdige, gefällige Mensch erinnert mich, da er sich noch den Anschein gab, mich zu protegieren, an die unklarste, fast möchte ich sagen lasterhafteste Periode meines Lebens“, bekannte Wagner in einem Brief an Liszt. In der Tat wurde Wagner von Meyerbeer mehrfach protegiert und an verschiedene Opernhäuser empfohlen, was schließlich seinen Durchbruch als Komponist und Dirigent in Dresden bewirkte. Wagner wurde aber auch künstlerisch von Meyerbeer inspiriert und in der Öffentlichkeit durchaus als dessen Schüler angesehen. Hans von Bülow bezeichnete „Rienzi“ sogar als „Meyerbeers beste Oper“. So war es eine Art musikalischer „Vatermord“, den Wagner mit seiner antisemitischen Diffamierungskampagne beging. In seiner Studie „Mime, Meyerbeer and the Genesis of Der junge Siegfried“ zieht Michael C. Tusa einen direkten Vergleich zwischen dem Bühnenverhältnis des Nibelungen Mime und dessen Ziehsohn Siegfried mit der Beziehung von Meyerbeer und Wagner aus der Sicht des Letzteren.