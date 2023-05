Eigentlich ist es ja immer etwas wohlfeil, zu sagen, dieses oder jenes Stück sollte eigentlich nach seiner Protagonistin benannt sein – sodass also etwa „Die Vermählung der Susanna“ in Mozarts Oper gefeiert würde statt die „Hochzeit des Figaro“. Aber im Fall von Händels Hercules ist die Sachlage wirklich eklatant, schon rein numerisch: Der titelgebende Haudrauf bekommt in diesem „Musical Drama“ gerade einmal drei Arien zu singen, seine seelisch weitaus komplexere Ehefrau Dejanira deren sechs, dazu ein Duett und eine durchkomponierte Wahnsinnsszene.

Regisseur Barrie Koskys Position, Dejanira sei die eigentlich interessantere Figur, ist also keine bloß aufgepfropfte Deutung. Was die Produktion an der Frankfurter Oper zu einem sensationellen künstlerischen Erfolg macht, ist gerade die Fähigkeit Koskys, die komplizierten und teilweise qualvollen menschlichen Beziehungen des antiken Mythos glaubhaft und ergreifend anschaulich werden zu lassen.

Dafür hat Kosky die Bühne leer geräumt – wenn auch nicht ganz so radikal wie in seiner großartigen Deutung von Béla Bartóks Herzog Blaubarts Burg am selben Haus. Katrin Lea Tag hat eine mit hellem Holz vertäfelte Raumecke entworfen; an der Rückwand gibt es einen für Auf- und Abgänge genutzten Graben. Im ersten Teil des Abends steht in diesem Container nur ein fliederfarbenes Sofa, auf dem eine melancholisch vor sich hin brütende Herkules-Statue sitzt; im zweiten wird diese durch ein entfernt an den Herkules Farnese erinnerndes heroisches Bildnis ersetzt. Der Titelheld ist also zwar unentwegt präsent, aber primär in Monumenten seiner selbst – noch dazu solchen, die wie Massenware für italienische Touristenfallen wirken.

Primär verhalbgöttert er sich selbst

Dieser Raum ist eine veritable Familienkiste; in ihm konzentriert sich alles auf die inneren Dramen. Im Zentrum steht Paula Murrihy als Dejanira, die facettenreiche und zutiefst unglückliche Gattin eines protzigen und von sich selbst eingenommenen Übermenschen. Murrihy gelingt es, die steten Wandlungen dieser Persönlichkeit glaubhaft zu machen, nicht nur ihren Mezzosopran, sondern auch ihren Körper bis zur Verausgabung einsetzend: Zu Beginn vergeht sie in Sorge um den auf Feldzug befindlichen Helden, kann sich vor Glück über seine Rückkehr kaum fassen, entflammt dann in Eifersucht über die in Gefangenschaft mitgeführte schöne Prinzessin Iole und verfällt, nachdem sie durch die im Wortsinn vergiftete Gabe des Nessos-Hemds den Tod des Helden verschuldet hat, dem Wahnsinn. Diese psychische Instabilität ist zwar typisch für die Barockoper, deren Arienketten immer eine Kneippkur von Affekten darstellten. Sie wirkt jedoch dank der singdarstellerischen Souveränität von Murrihy in jedem Moment glaubhaft.

Ihr zur Seite stehen fünf weitere exzellente Protagonisten, die hier schlicht in ihrer Gesamtheit gelobt werden können, weil sie ihre musikalischen Leistungen fließend ins Schauspielerische überführen und umgekehrt. Da sind zunächst die Familienmitglieder: allen voran der polternde, physisch imposante Hercules (Anthony Robin Schneider), der tatsächlich kein erotisches Interesse an Iole hat, sondern primär sich selbst verhalbgöttert. Dann sein blasser Sohn Hyllus (Michael Porter), der dem Erbe des Vaters nicht gewachsen scheint und von seiner auf den emotional unerreichbaren Hercules fixierten Mutter ignoriert wird. Und schließlich Lichas (Kelsey Lauritano), von Händel eigentlich als Herold und Hosenrolle gedacht, von der Regie überzeugend zur jüngeren Schwester des Hercules umgedeutet, die den Bruder vergöttert und Kritik an ihm nicht erträgt.

Eigentlich nicht für die szenische Aufführung bestimmt

In diese an sich schon problematische Familienkonstellation bricht nun auch noch die gefangene Prinzessin Iole ein (Elena Villalón, ein rühmenswerter Neuzugang im Frankfurter Ensemble). Als ob diese nicht an ihren eigenen Traumata genug zu tragen hätte, wird sie zum Objekt von Dejaniras Eifersucht und Hyllus’ Liebe. Aber auch Iole wird nicht zum armen Hascherl verharmlost. In ihrer großen Auseinandersetzung mit Dejanira gelingt es ihr, das Kräfteverhältnis umzukehren: Den Vorwurf einer Affäre mit Hercules wendet sie in eine Warnung vor der Eifersucht. Der gelehrte Librettist Thomas Broughton hatte hier bis in die Wortwahl hinein Shakespeares Othello im Sinn, und Elena Villalón gelingt es in ihrer Arie „Ah! think what ills the jealous prove“, zugleich leichtfüßig und bedrohlich zu wirken.

Und dann hat der sechste Protagonist seinen beeindruckendsten Auftritt: der von Tilman Michael mit äußerster Nuanciertheit einstudierte Chor. Kosky, der von seiner Zeit an der Komischen Oper Berlin mit der Einbeziehung eines dramatisch aktiven Chors reiche Erfahrungen sammeln konnte, inszeniert das Ensemble teils als Volk (auch in seiner Bereitschaft, jederzeit zur Meute zu werden, die die gefesselte Iole anfangs hohnlachend quält), teils aber auch als Kommentator im Stil der griechischen Tragödie. Der sonst unerbittlich ausgeleuchtete Raum verwandelt sich zu einer schwarzromantischen Nachtszene à la Füssli (Licht: Joachim Klein): In einem wuchtigen, in e-Moll gehaltenen Chor wendet sich dieser Kommentator gegen Dejanira und führt ihr nochmals die Schrecken der Eifersucht vor Ohren – ein dramatischer Schlusspunkt für die erste Hälfte des Abends, der im Frankfurter Publikum bereits einen ersten Begeisterungssturm auslöst.

In kraftvollen, auch vor dem Geräuschhaften nicht zurückschreckenden Akzenten unterstrichen wird diese Szene vom stilsicher agierenden Orchester unter der Leitung von Laurence Cummings, dessen stets natürlich fließende Tempi das Drama stets vorantreiben; in seiner kleinen Partie als Priester überzeugt Erik van Heyningen. Dieser umjubelte Abend macht Georg Friedrich Händel als einen der größten Musikdramatiker aller Zeiten kenntlich – und das in einem Werk, das als Oratorium eigentlich gar nicht für die szenische Aufführung bestimmt war.