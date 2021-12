Weihnachtsoratorium szenisch : Heilige Nacht im Fitnessstudio

Aktuell und partizipativ: Die Opernhäuser in Kassel und Düsseldorf wagen sich an eine szenische Umsetzung von Bachs Weihnachtsoratorium. Zuhören und Mitsingen sind erwünscht.

Ob in Kirchen, Konzertsälen, Shopping Malls oder beim heimischen Baumschmücken: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, komponiert für die Festtage 1734/35, ist heute fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Nun haben sich die Opernhäuser in Kassel und Düsseldorf an eine szenische Aufarbeitung des Werks gewagt: Sie verstoßen vorsätzlich gegen Hör- und Sehgewohnheiten, problematisieren damit zugleich eingeschliffene Umgangsweisen mit dieser Musik.

Ein protestantisch-musikalischer Gottesdienst wird also nicht geboten. Stattdessen Szene: Sakrale Musik untermalt, kommentiert oder erschafft konkrete Bilder, und ja, auch Eingriffe in das Heiligste selbst, in den Notentext Bachs, kommen vor. Einzelne Teile werden in ihrer Reihenfolge vertauscht, uminstrumentiert, weitere Musik eingefügt. Hilft das dem Stück? Kommt es uns dadurch näher?

Gemeinsames Spendensammeln und Liedersingen

Beide Inszenierungen verorten Bachs Werk in der Gegenwart. Der Zuschauer blickt in mehr oder minder modern eingerichtete Wohnräume, Cafés oder Fitnessstudios; große leuchtende Sterne prangen auf den Bühnen, um jedermann klarzumachen: Es ist Weihnachten. Damit aber enden auch schon die Gemeinsamkeiten zwischen Kassel und Düsseldorf.

Der Kasseler Regisseur Jochen Biganzoli gestaltet seine Inszenierung als bunte, glitzernde, aufdringliche Collage zum Thema „Weihnachten“. Das Oratorium ist hier nur ein Element dessen, was uns als „typisch Weihnachten“ verkauft wird: Kommerz, Plätzchenbacken, Familienfest oder quälende Einsamkeit. Bachs Musik ereilt damit konsequenterweise ein typisches Schicksal von Weihnachtsschlagern: Sie wird zur bloßen Hintergrundberieselung festtäglichen Trubels, besonders explizit während der Arie „Großer Herr, o starker König“ mit parallel laufendem Spendensammeln im Publikum – echtes Geld übrigens für echte gemeinnützige Zwecke. Damit fügt sich die Produktion zwar ein in das stärker auf Partizipation der Stadtgesellschaft ausgerichtete Konzept des neuen Kasseler Intendanten Florian Lutz, der zuvor – durchaus umstritten – die Oper Halle geleitet hatte. Nur wird die Musik in diesem Moment austauschbar. Man hätte auch „Last Christmas“ spielen können.

Als Besucher fragt man sich in Kassel ständig: Ist man noch Zuschauer oder schon Mitwirkender? Betrachtet man noch eine Parodie auf die allweihnachtlichen Spendengalas, oder ist man schon mittendrin? Spendet man selbst, immerhin tut man Gutes, oder verwahrt man sich gegen diese Aufdringlichkeit? Selbiges gilt für das gemeinsame Singen, durchexerziert anhand des Chorals „Ach, mein herzliebes Jesulein“ zum Abschluss der ersten Kantate und launig moderiert vom umsichtig agierenden Dirigenten Kiril Stankow.

Bachs Musik rückt häufig in den Hintergrund

In seiner dezidierten Überladung mit Eindrücken und Aufforderungen an das Publikum – hier blinken die Sterne, da das Glitzerhemd des Evangelisten also known as Showmaster; mal soll man spenden, mal mitsingen; zugleich müssen auch noch drei Wohnräume und das Fitnessstudio im Blick behalten werden – trifft Biganzolis Inszenierung durchaus ein vorweihnachtliches Lebensgefühl und stellt an jeden einzeln die Frage: Mitmachen oder nicht?

Mag dieses Konzept auch schlüssig sein, so rückt Bachs Musik bei diesem Spektakel doch häufig in den Hintergrund. Das ist insofern schade, als sie von den Mitgliedern des Staatsorchesters fein und transparent, mit barockem Glanz gespielt wird. Zu überzeugen vermag daneben eine weitere partizipative Spezialität dieser Inszenierung: der von Andreas Cessak und Rebecca Göb exzellent einstudierte Chor aus Kasseler Bürgerinnen und Bürgern. Dass noch mehr Aufmerksamkeit für gekonntes Musizieren – auch in einer solch schrillen Ästhetik, wie Biganzoli sie wählte – hätte möglich sein können, das zeigen die ganz auf den Künstler ausgerichteten Szenen mit dem Sänger und Kanunspieler Bassem Alkhouri. Er kontrastiert Bachs Musik in der zweiten, dem Heiligen Land gewidmeten Kantate mit seinem sanften, wunderbar schlichten Gesang und dem Spiel auf der orientalischen Zither.