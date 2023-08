Der Salzburger Sommer war regnerisch im Jahr 1933. Doch am 17. August kam es zwischen heftigen Gewittergüssen immer wieder zu freundlichen Aufheiterungen, sodass Max Reinhardt hoffen durfte, seine „Faust“-Inszenierung unter freiem Himmel in der damals noch nicht überdachten Felsenreitschule zeigen zu können. Die Holzbänke waren noch feucht, auf denen das illustre Festspielpublikum im Schein der sinkenden Abendsonne einen großen Theaterabend erwartete – und nach wenigen Szenen doch ins benachbarte Festspielhaus übersiedeln musste.

Widriger als der ständige Regen war indes die politische Großwetterlage: Seit dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten war unklar, was aus Max Reinhardts Berliner Theaterimperium werden sollte. Gleichzeitig errichtete Engelbert Dollfuß im Nachbarland Österreich seinen autoritären Ständestaat. Für die Festspiele war überdies die sogenannte 1000-Mark-Sperre ein gewaltiges Problem, hielt der stattliche Betrag, der beim Grenzübertritt zu hinterlegen war, doch wichtige Gäste und Künstler aus Deutschland von einem Besuch ab.

Angespannte Situation

Diesen historischen Kontext rekonstruiert der erste Teil einer dreigliedrigen Ausstellung, der im Salzburger Stefan-Zweig-Zentrum zu sehen ist und anhand von Briefen und Pressetexten anschaulich werden lässt, wie angespannt die Situation war, als Reinhardt seine Idee einer „Faust“-Inszenierung realisierte. Als Regisseur folgte er den Maximen, die der Theaterdirektor im Vorspiel zu Goethes Weltdrama aufstellt: Er schonte tatsächlich „Prospekte nicht und nicht Maschinen“, auch an „Wasser, Feuer, Felsenwänden“ fehlte es nicht, um im „engen Bretterhaus / Den ganzen Kreis“, wenn nicht der Schöpfung, so doch dieser phantastischen Dichtung auszuschreiten.

Das war nach Reinhardts Geschmack. Und kam überdies jenem Kunstideal nahe, das Hofmannsthal schon 1920 im Gründungsmanifest der Festspiele dargelegt und eben an Goethes „Faust“ illustriert hatte. Dieses „Schauspiel aller Schauspiele“ sei reich genug „an Sinnfälligem, Buntem und Bewegtem, um das naivste Publikum ebenso zu fesseln wie die Höchstgebildeten“. Durch ein intensives, alle Sinne ansprechendes Kunsterlebnis sollte, ähnlich wie im konkurrierenden Bayreuth, die Vereinzelung des Individuums, ja die Zersplitterung der modernen Welt überwunden und eine neue Gemeinschaft erzeugt werden.

Reinhardt meinte so gut wie Goethes Direktor, dass „die Masse nur durch Masse“ zu bezwingen ist, und gerade dies war sein Ziel: die Überwältigung des Publikums mit allen Mitteln der Bühnenkunst. Wie genau Reinhardt seine Inszenierung vorbereitet hat, zeigt das erhaltene Regiebuch mit seinen vielfarbigen Notizen. Es liegt für die Dauer der Ausstellung im Schloss Leopoldskron, Reinhardts zauberhafter Residenz südlich des Mönchsbergs.

Frau aus dem Volk

Fotografien der Aufführung und ländlich anmutende Kostümentwürfe sind in der Ausstellung ebenso wie das Modell des Bühnenbilds zu bewundern. Es zeigt die berühmte Faust-Stadt als Simultanbühne, die Clemens Holzmeister erschaffen hatte, um störende Umbau­pausen zu vermeiden. In der Ge­lehr­tenstube, dem Dom oder in Marthens Garten wurden aber keineswegs nur ­hohe Verse rezitiert. Musik und Tanz sollten den geistigen Eindruck sinnlich vertiefen. Bernhard Paumgartners Komposition (dirigiert vom Festspieldebütanten Herbert von Karajan) und Margarethe Wallmanns Choreographie der Walpurgisnacht müssen eine ungeheuer starke Wirkung entfaltet haben. Kritiker wie Lavinia Mazzucchetti oder Felix Salten rühmten neben Ewald Balser, der den Faust gab, vor allem Paula Wesselys Gretchen als „Frau aus dem Volk“, die „Einfachheit und volksliedhafte Poesie“ auszuströmen in der Lage sei.

Reinhardts naturalistische Ästhetik und die in den Rezensionen immer wieder hervorgehobene Volkstümlichkeit seiner Inszenierung mit ihrer Lust am theatralischen Effekt sollte dieser Salzburger „Faust“, den die „Neue Zürcher Zeitung“ als „Sensation“ und „Krönung der Festspiele“ pries, den neuen Machthabern in Berlin nicht eigentlich gefallen haben? Als intellektualistisch zersetzend oder gar „entartet“ ließ diese Regie sich doch gewiss nicht begreifen.

Und doch: Dieses Schauspiel, von „einem Juden inszeniert, von Juden aufgeführt“, sei „zu einem koscheren Fest der Beschneidung Goethes“ geworden und darum eine „Vergewaltigung arischer Schöpfung“, so Johann Novak im „Stürmer“. Das Pamphlet endet bedrohlich und prophezeit: diese „Schmach kann ein E n d e haben“. Novak sollte schändlicherweise recht behalten. Das Ende kam bald. Goethes „Faust“ war Reinhardts letzte Arbeit für die Festspiele. Nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs 1938 wurde sie nie mehr gezeigt.

90 Jahre nach der Premiere im wolkenverhangenen Salzburg erinnert die Ausstellung „Die zauberhafte Wirklichkeit des Theaters“ heute an eine legendäre Inszenierung. Außer einer bekümmernd kurzen Filmsequenz sind leider keine Aufnahmen überliefert. Doch im September wird es in der Felsenreitschule eine „virtuelle Rekreation“ geben, bei der wenigstens die Fauststadt vorm bebrillten Auge des Besuchers wiederauferstehen wird. Max Reinhardt, der vor 80 Jahren nach seinem Rückzug aus Hollywood in den USA deprimiert verstarb, hätte dieser Einsatz neuster Effekte wahrscheinlich gefallen.

„Die zauberhafte Wirklichkeit des Theaters“. Eine Ausstellung der Salzburger Festspiele in Kooperation mit dem Stefan-Zweig-Zentrum Salzburg und dem Theatermuseum Wien. Bis 31. Oktober 2023