Theaterpremiere in München : Soll man jetzt Ja oder Nein sagen?

„Ich will meinen Helden zum Lächeln bringen, wo vernünftige Leute finden, dass er weinen sollte“, schrieb der norwegische Schriftsteller Knut Hamsun einmal. Denn in den Gedanken und Gefühlen eines modernen Menschen ereigneten sich „feine willkürliche Sprünge“. Einen solchen Schauspieler des Unerwartbaren hat das Münchner Residenztheater im Ensemble: einer, der in der Lage ist, den Plan des umstrittenen Nobelpreisträgers bühnengemäß zu überhöhen, weil er die Unordnung der Gedanken und Gefühle direkt in Arme und Beine übersetzt. Bei dem keine Bewegung unbedacht scheint, weil er den Übergang zwischen Daran-Denken und Dann-Tun stets sichtbar macht. Der die Dinge aufliest, wie sie fallen, indem er etwa den Körper auf den Sitz der Kleidung reagieren lässt: ist der eine Hemdsärmel hochgekrempelt, der andere komplett heruntergerutscht, wirkt das bei Max Mayer wie ein gewollter Vorgriff auf die Hin- und Hergerissenheit des Philosophen, den er verkörpert. Und wäre es logisch, Krawatte und Sakko zu richten bei einem Menschen, der, einer Zwangshandlung folgend, alle paar Sekunden über einen Teppich springt?

Genau hier, in der reizvollen Grauzone zwischen Genie und Wahnsinn, lässt Knut Hamsun seinen Ivar Kareno leben. Genau hier lässt auch Max Mayer seinen Ivar Kareno spielen. Denn das Aufregende an Hamsuns dramatischem Dreiteiler, „An des Reiches Pforten“ (1895), „Spiel des Lebens“ (1896) und „Abendröte“ (1898), der zwanzig Jahre – von der gedanklichen Radikalisierung des verarmten Einzelgängers Kareno zum berechnenden Selbststurz seiner Ideen als wohlhabender Politiker – überblickt, ist der Umgang mit dem inneren Konflikt zwischen Jugend und Alter, Leichtsinn und Reife – Treue und Entwicklung in Hinblick auf die eigene Meinung. „Was soll ich revidieren? Soll ich Ja sagen, wo ich jetzt Nein sage?“

Stahlgerüst in neutralem Weiß

Die in seltsamer Auswahl auf zweieinhalb Stunden gestraffte Münchner Fassung jedoch verfolgt das Charakterdrama nicht mit: Schon stilistisch trennen Regisseur Stephan Kimmig und Bühnenbildnerin Katja Haß die drei Stücke voneinander; was sie hier zusammenhält, ist auch im übertragenen Sinn nur ein rudimentäres Stahlgerüst in neutralem Weiß. Die meisten Monologe und Streitgespräche des ersten und dritten Teils um die philosophisch-politischen Theorien sind gestrichen und damit auch die psychologische Möglichkeit, Karenos Gier nach Besonderheit und Anerkennung überhaupt erst einmal zu begreifen. Es bleiben kurze Schlaglichter: etwa auf Karenos Frau, die Lisa Stiegler zunächst spielt, als müsste sie für die Dauer ihrer Ehe im Regen stehen und bibbern, oder auf den promovierten Kollegen (bei Lukas Rüppel ein unbeholfener, verkrampft verkopfter Spießer).

Den tiefen Schatten über seinen Nachruhm hat Knut Hamsun als Nazisympathisant selbst geworfen. Wie seinen berühmten Roman „Hunger“ schrieb er auch die Kareno-Trilogie weit vor dieser Hinwendung – ein heutiger Rezipient liest sie dennoch stets mit, doch die Inszenierung weiß dafür keinen adäquaten Umgang. Am Ende steht da zwar ein Mädchen – die nächste Generation – im „FCK NZS“-Hoodie vor dem eisernen Vorhang und bittet das Publikum um „eine andere Geschichte“, weil sie diejenige Karenos nicht mehr hören mag. Das aber ist kein Statement, nur die Verweigerung eines zeitgemäßen Fazits für den Titelhelden. Ausgerechnet der mittlere Teil, nach dem Kimmig seine gesamte Inszenierung „Spiel des Lebens“ benannt hat und auf den er unverständlicherweise den langatmigen Hauptfokus legt, entfernt sich komplett von Max Mayer und dessen Ivar Kareno. Er spielt in dessen zehnjährigem Denkerexil an der einsamen Küste Norwegens, die von einer Epidemie heimgesucht wird. Hier konfrontiert ihn Hamsun mit einem Herrn Otermann, der Kareno den Baugrund für einen Turm aus Glas und Licht schenkt und dabei auf ein schier unerschöpfliches Marmorvorkommen stößt, dessen allzu früher Verkauf ihn in den Ruin stürzt. Um das einstige Versprechen, Karenos hier entstehendes metaphysisches Hauptwerk zu publizieren, nicht einhalten zu müssen, steckt er den Turm in Brand, in dem sich allerdings außer dem Manuskript auch seine beiden Söhne befinden. Otermanns Tochter Teresita stirbt derweil durch die unschuldige Hand des Dorfirren Thy, der „die Gerechtigkeit“ genannt wird.

Niemand versteht was

Als orakelnde Doppelrolle, gespielt von Thomas Lettow, führt Kimmig diesen Thy klugerweise mit einem kuriosen Vogelausstopfer aus dem Anfangsteil parallel. Abgesehen davon aber läuft das Meeresexil im Residenztheater aus dem Ruder: Oliver Stokowskis Otermann ist bald zwischen ungelenken Ballettübungen im Pandemieanzug gefangen. Liliane Amuats Teresita, die schief im Hohlkreuz, mit gerecktem Kinn alle Männer, auch Kareno, verführt und in der Sekunde wieder verlässt, in der sie des Menschlichen an ihnen gewahr wird, überhöht Kimmig zum wenig geheimnisvollen Mittelpunkt der Szenerie, dem alle anderen zuspielen. Das trägt zu niemandes Verständnis bei. Stattdessen nimmt es Max Mayer die Bühne, verschluckt die eigentlichen Außenseiter und damit auch die Möglichkeit, den Irrsinn Wahrheit sprechen zu lassen: Denn wenn die Menschheit spinnt, fällt die Verrücktheit des Einzelnen nicht weiter ins Gewicht.

Zwei Jahre und zwei Monate lang musste diese Premiere coronabedingt mehrmals verschoben werden, und glücklicherweise hat Kimmig in der Zwischenzeit mit einer anderen Trilogie am Münchner Resi debütiert: Judith Herzbergs „Die Träume der Abwesenden“, feinfühlig und umjubelt. Zum hundert Jahre älteren Hamsun und der Darstellung „eines komplizierten modernen Menschen“ jedoch findet er keinen überzeugenden Zugang.