Wenn sich der Vorhang zur Eröffnungsproduktion der diesjährigen Innsbrucker Festwochen Alter Musik im Tiroler Landestheater hebt, fällt der Blick in eine Gymnastikhalle. Links ragt eine Sprossenwand nach oben. Von der Decke hängen Ringe und ein alter Boxsack. Zur einleitenden Sinfonia von Antonio Vivaldis Oper „L’Olimpiade“ turnen Sportler mit ärmellosen Leibchen und kurzen Hosen am Barren, kalken sich die Hände ein für das Training am Reck, schwitzen bei Fitnessübungen oder nippen an Kraftdrinks. Weit hinten sieht man eine dezent verzierte Tür, daneben einen antiken Männertorso mit nackter Brust. Auf der rechten Seite gibt es hoch oben eine Galerie mit Geländer. Der vom Bühnenbildner Emanuele Sinisi entworfene Raum lässt an eine klassizistische Halle denken, die in der Zeit zwischen den Weltkriegen für athletische Betätigung modernisiert worden ist.

In Stefano Viziolis latent homoerotisch aufgeladener Inszenierung wartet dort der Schnösel Licida ungeduldig auf seinen Freund Megacle. Sein Sekretär Aminta warnt ihn, seine Betrugspläne nicht in die Tat umzusetzen. Licida möchte nämlich Megacle bei den Olympischen Spielen an seiner Stelle antreten lassen. Dem Sieger hat König Clistene als Preis die Hand seiner Tochter Aristea versprochen. Megacle hat zugesagt, weil er nicht ahnte, dass er so seine Geliebte Aristea für den Freund erobern soll, während Licida seinerseits nichts von dieser Verbindung weiß. Humorvoll zeigt Vizioli, wie Licida die Sit-ups von Megacle bewundert und anschließend bei eigenen Versuchen kläglich scheitert. Gesten und Reaktionen der Figuren sind psychologisch fein ausgearbeitet. Wenn nach dem Duschen in einer Nasszelle vor kleinen weißen, teilweise abgeblätterten Fliesen rezitativisch diskutiert wird, entfaltet sich die vertrackte Handlung des Stücks spannend wie in einem Film.

Helle Anzüge aus weichem Stoff, Strohhüte und Spectator-Schuhe bei den Herren, Dauerwellenfrisuren, Hüte und Charleston-Kleider bei den Damen verorten das Geschehen in den Dreißigerjahren (Anna Maria Heinreich: Kostüme). Dienerinnen in schwarzen Arbeitskitteln nähen Nationalfahnen. Historische Plakatkunst wirbt in der leicht abstrahierenden Bildsprache jener Zeit für Körperertüchtigung. Die Wettkämpfe selbst werden nicht gezeigt. Nur aus Gesprächen erfährt man, wer gesiegt hat.

Alessandro De Marchi hat seine letzte Saison als Intendant der Innsbrucker Festwochen nicht von ungefähr mit ­Vivaldis „L’Olimpiade“ eröffnet. Seinen Einstand hatte er 2010 mit Giovanni Battista Pergolesis Vertonung desselben Librettos von Pietro Metastasio gegeben. Der berühmte Text wurde einst noch bis ins neunzehnte Jahrhundert ­hinein europaweit mehr als fünfzig Mal veropert. Wenn De Marchi nun in der zweifachen Olympiastadt ein weiteres Mal dieses lokal bezugsträchtige Sujet auf die Bühne bringt, schließt sich für ihn der Kreis. Längst ist er zum Inns­brucker Publikumsliebling avanciert, wie laute Zurufe bei der Premiere zeigten. Zum Abschied gönnt sich der ­Maestro gar einen veritablen Vivaldi-Schwerpunkt. Nach dessen 1734 in Venedig uraufgeführter „Olimpiade“ dirigiert er noch eine szenische Produktion des Oratoriums „Juditha triumphans“. Außerdem leitet Chiara Cattani im Rahmen der Reihe „Barockoper:Jung“ Aufführungen von Vivaldis heroisch-pastoraler Oper „La fida ninfa“. Im kommenden Jahr übernimmt dann De Marchis Landsmann Ottavio Dantone die künstlerische Leitung des Festivals.

Groovige Arien, zarte Akkordwechsel

Metastasios Text nutzt antike Berichte über die Spiele in Olympia als Rahmen für amouröse Verstrickungen. Lange vor Schiller geht es hier bereits im Vorgriff auf Verdis Posa und Don Carlos um eine pathetisch zelebrierte Männerfreundschaft. Megacle scheut auch den Opfertod nicht, während Licida seinen Egoismus erst spät überwindet. Fehler der Vätergeneration zeitigen tragische Situationen. Hinter der Fassade feudaler Genrekonvention lauert aufklärerisches Gedankengut. Sogar die Frage nach der Legitimation von Herrschaft deutet sich an. Am Ende lässt der Monarch den „pubblico voto“ entscheiden. Allgemeines Mitleid bricht sich Bahn. Dem aufrührerischen Sohn Licida bleibt die Todesstrafe erspart. Das „lieto fine“ wird nicht durch einen „deus ex machina“, sondern durch persönliche Reifung und Volkes Stimme herbeigeführt.

De Marchi erweckt Vivaldis beglückende Klangerfindungen zu Metasta­sios Versen unwiderstehlich zu neuem Leben. Locker federnd manövriert er das frisch aufspielende Innsbrucker Festwochenorchester durch groovige Arienbegleitung, lässt bei Akkordwechseln zart die Harmonien kippen, entfacht Hörnerglanz, hurtige Oboensoli und sprühende barocke Pracht, die Text und Gesang wie auf Händen trägt und belebt. Der Countertenor Bejun Mehta porträtiert Licida als berechnenden Charakter mit aalglatt servierten Kantilenen. Sein Kollege Raffaele Pè punktet als loyaler Megacle mit perfekter Technik und überbordender Tonfülle.

Als ebenso eitler wie pflichtbewusster Aminta legt der Sopran Bruno de Sá eine stimmlich und schauspielerisch sensationelle Performance hin. Wie mit Silberstift zieht er vokale Linien, treibt sie fest konturiert in stratosphärische Höhen, meistert aberwitzig virtuose Koloraturen mit maschineller Präzision und erntet brandenden Beifall für umwerfenden Charme, seelenwärmende Kantilenen und varietéreife Tanzeinlagen. Marghe­rita Maria Sala bezaubert als selbst­bewusste Aristea mit präsentem, bis in tiefe Lagen beweglichem Contralto. Auch Benedetta Mazzucato als Argene verfügt über satte Tiefen. Christian Senn, als würdevoller Clistene ein kernig-wendiger, kraftvoll sonorer Bariton, und Luigi De Donato als basskräftiger Alcandro vervollständigen das exzellente Gesangsensemble.