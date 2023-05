Ist er ein Nachfolger Pasolinis oder der Stuckrad-Barre des politischen Gegenwartstheaters? Milo Rau inszeniert die Uraufführung seines neuesten Theaterprojekts „Antigone in the Amazon“ in Gent.

Erinnern ans Massaker von Eldorado do Carajás: Milo Rau stellt in "Antigone im Amazonas" mit Laiendarstellern das Schicksal der Landlosenbewegung nach. Bild: Armin Smailovic

Am 13. April 1996 blockierten 1500 Mitglieder der brasilianischen Landlosenbewegung eine Schnellstraße im Amazonas-Bundesstaat Pará nahe dem Städtchen Eldorado do Carajás. Sie protestierten gegen die Ungerechtigkeit der Landverteilung und wollten Verhandlungen mit dem amtierenden Gouverneur über die staatliche Aneignung einer besetzten Farm erzwingen.

Von ebenjenem Gouverneur (oder von seinem Staatssekretär für öffentliche Sicherheit) erhielt die Militärpolizei die Anordnung, die Straße „um jeden Preis“ zu räumen. Von zwei Seiten aus nahmen Einheiten der schlecht ausgebildeten Ordnungshüter die Protestierenden in die Zange und eröffneten in der S-Kurve der Straße das Feuer. Das erste Todesopfer, so berichteten Überlebende, sei ein junger taubstummer Mann gewesen, der die Befehle der Polizisten nicht verstanden habe und so mit seinem Banner weiter stolz auf sie zumarschiert sei.