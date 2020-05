Anne-Sophie Mutter im Gespräch : Ich bin einfach vorwärtsgestürmt

Vor vierzig Jahren hatte die Geigerin Anne-Sophie Mutter, damals noch Schülerin, erstmals in ihrem Leben das Tripelkonzert von Ludwig van Beethoven aufgenommen: mit dem Pianisten Mark Zeltser, dem Cellisten Yo-Yo Ma und den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Jetzt ist bei der Deutschen Grammophon ihre zweite Aufnahme des gleichen Stücks erschienen: wieder mit Yo-Yo Ma am Cello, diesmal mit dem West-Eastern Divan Orchestra. Daniel Barenboim dirigiert und spielt zugleich Klavier. Anne-Sophie Mutter sitzt in ihrer Münchner Wohnung am Telefon, als wir reden. Momentan nicht vor Publikum spielen zu können, empfindet sie als „Amputation“. Der direkte Austausch mit lebendigen Menschen sei für sie ein Motiv gewesen, überhaupt Musikerin zu werden. Aber auch die CD ist nun eine schöne Möglichkeit, mit den Hörern in Verbindung zu bleiben. F.A.Z.

Die jetzige Aufnahme von Beethovens Tripelkonzert ist ein Live-Mitschnitt. War die frühere, wenn ich mich recht erinnere, nicht eine Studioaufnahme?