Anne-Sophie Mutter im Gespräch : Vom Gipfel aus Neues sehen

Aktualisiert am

Anne-Sophie Mutter hat mit dem Cellisten Pablo Ferrández Clara Schumann eingespielt. Warum sie ein neues Repertoire für nötig hält und was sie mit Clara Schumann vereint.

Anne-Sophie Mutter spielt gemeinsam mit dem New York Philharmonic Orchestra im ehemaligen Kraftwerk Peenemünde. Bild: dpa

Das neue Album, das Anne-Sophie Mutter zusammen mit dem jungen Cellisten Pablo Ferrández eingespielt hat, ist auch als Appell zu verstehen. Es sei jetzt an der Zeit, einzusehen, so die Violinistin, dass das Repertoire deutlich mehr Vielfalt brauche. Auf dem Programm steht neben dem Doppelkonzert von Brahms deshalb das selten gespielte Klaviertrio in g-Moll von Clara Schumann. Anne-Sophie Mutter wirbt dafür, die von der Musikgeschichte übergangene Komponistin Schumann wiederzuentdecken und gebührend anzuerkennen.

Frau Mutter, wie konnte es passieren, dass eine so begnadete Komponistin wie Clara Schumann vergessen wurde?