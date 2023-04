Die Oper „Hamlet“ von Ambroise Thomas ist in Deutschland selten zu erleben. Was die Regisseurin Nadja Loschky und die Dirigentin Marie Jaquot an der Komischen Oper Berlin machen, ist zum Niederknien schön.

Das Bild wird in Erinnerung bleiben: Hamlet, auf einer ge­waltigen Glocke stehend, ins grelle Licht emporgezogen. Das Volk jubelt ihm als neuem König zu, der alte Herrscher, dem Hamlet gerade den Dolch in den Leib rammte, liegt verblutend auf der Treppe. An ein Ende kommt damit die Rachegeschichte, an der Hamlet ein Stück lang trug: Der Geist seines Vaters reichte ihm den Dolch, da­mit er den aus dem Leben befördere, der ihn, den Vater, einst tötete, um König zu werden. Man ahnt, dass Hamlet kaum mit dieser Tat wird leben können (wie er zuvor kaum mit der Gesellschaft des Ho­fes leben konnte). „Meine Seele steht im Grab und ich bin auf dem Thron“ singt er. Und wie er bleichgesichtig auf der Glocke steht, dem Symbol freudiger Verkün­digung, und in einer düsteren Himmelfahrt emporgezogen wird, schräg nach oben blickend, erinnert er an einen Ge­kreu­zigten.

Ambroise Thomas’ selten gespielte Oper „Hamlet“, uraufgeführt 1868 in Pa­ris, ist ein düsteres Stück und darin eng verbunden mit der Vorlage von William Shakespeare. Dass die Titelfigur am Ende überlebt, anders als bei Shakespeare, macht die Angelegenheit nur wenig aussichtsreicher. Es bleibt immerhin die Hoffnung, dass Hamlet, sollte er seine Traumata bewältigen, ein ihm gemäßes, humaneres Königtum verwirklichen kann. Der Schluss mit dem überlebenden Hamlet ist nur einer von zweien: Für die Londoner Premiere des Stückes komponierte Thomas einst ein Ende, bei dem auch die Titelfigur stirbt. Etwas anderes als solche Werktreue war in Shakespeares Heimat wohl nicht zu vermitteln.

Hamlet bleibt am Leben

An der Komischen Oper Berlin entschied sich Regisseurin Nadja Loschky für den offenen Schluss und damit für eine thematische Weitung, die ihre glänzende Inszenierung überhaupt kennzeichnet. Es sind die inneren Vorgänge, die in diesem Drame lyrique im Vordergrund stehen. Die französische Grand Opéra mag aus der Ferne noch grüßen: Große Chorszenen durchziehen das Stück, auch eine Ballettnummer gehört dazu, die Loschky und der Choreograph Thomas Wilhelm jedoch ganz in die heile Welt des Tagtraums verlegen. Ausgestellt wird vor allen Dingen aber die Introvertiertheit der Hauptfiguren, zu denen auch Ophélie gehört. Beide, Hamlet wie Ophélie, leiden an der Gesellschaft, die sie umgibt und die sie als roh und ver­logen wahrnehmen.

Thomas erfand dazu eine Musik von skrupulöser Vorsicht. Nur zu Beginn, wenn das Orchester unheilschwanger bis zum Brüllen aufbraust, und am Ende in der Dramatik des Schlusses fährt Thomas die ganze Klanggewalt des Orchesters auf. Dazwischen, in all den Episoden in­nerer Ausweglosigkeit, nähert sich der Komponist einer nahezu skizzenhaften Schreibweise an. Die gesungene Linie dominiert, die Begleitung dazu setzt sich aus zart hingetupften Instrumentalfarben zusammen: Flöten, Klarinetten, Harfen und hin und wieder ein Solo in der Oboe oder im Horn. Marie Jaquot am Pult des Orchesters der Komischen Oper (ab 2024 wird sie Chefdirigentin der Königlichen Oper Kopenhagen sein) versetzt Thomas’ Klangtupfer in ein ganz natürliches Schwingen, die Instrumentalfarben können sich entfalten, und doch bewegt sich die Handlung unaufhaltsam voran.

Die Sänger fühlen sich im sanften Fluss, den Jaquot erzeugt, erkennbar aufgehoben. Huw Montague Rendall singt den Hamlet zum Niederknien schön: mit samtweichem Bariton, in den mit feinem Vibrieren ein Seelenzittern eingewoben ist. Über Thomas’ zartem Orchester­gespinst ist er mühelos zu hören, immer wieder kehrt er ins äußerste Pianissimo zurück. Liv Redpath als Ophélie tut es ihm ähnlich, sie singt mit weich geführtem Sopran und verleiht Ophélies Wahnsinn schließlich mit gleißend irrlichternden Koloraturen klangliche Gestalt. Tjil Faveyts singt einen kraftvollen, von vielschichtiger Bosheit durchdrungenen Claudius, Karolina Gumos’ Königin Gertrude hat aristokratische Härte.

Eingebettet sind alle in Loschkys ungemein sorgfältige, immer musikalisch ge­dachte Regie. Das Geschehen im Orchestergraben, die Zäsuren dort, die Farbwechsel bestimmen den Rhythmus auf der Bühne, dort entstehen Bilder von starker Phantasie. Um Hamlets und Ophélies Gedankenräumen äußeren Aus­druck zu geben, lässt sie Figuren doppeln. So gelangen Hamlets traumatische Gedanken unmittelbar auf die Bühne: vom Tod des Vaters durch den mordenden Bruder, Claudius; von der Mutter, die mit dem Mörder und neuen König nun das Bett teilt. Auch Hamlets und Ophélies Hochzeit kann so stattfinden: als ge­tanztes Traumbild, dem direkt die Wahnsinnsszene der Ophélie folgt.

In unwirklicher Verspieltheit jagt sich das Liebespaar zur Ballettmusik durch das Schlossfoyer, das Bühnenbildner Etienne Pluss eindrucksvoll auf die Bühne gestellt hat. Die doubelnden Tänzer fe­gen dabei über den Unrat hinweg, der nach und nach ins Schloss eindrang, nachdem Hamlet mit der Spitzhacke auf die Wände losgegangen war und damit die Kulissenhaftigkeit seiner höfischen Umgebung bloßgelegt hatte. Dass etwas „faul“ ist im „Staate Dänemark“, kommt hier unmittelbar zum Ausdruck.

So explizit Loschky dabei vorgeht, geraten Vielschichtigkeit und Poesie ih­rer Regie doch nie in Gefahr. Am Ende dieses außerordentlichen Opernabends herrscht selten erlebter einmütiger Jubel: für die Sänger, die Dirigentin und das Re­gieteam.